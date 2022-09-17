Son dakika: İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrasında Ersin Destanoğlu isyanı! Taraftardan küfürlü tepki...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor, 86. dakikada attığı frikik golüyle 1 puanı kurtardı.

İKİ HAFTA SONRA DEVRALDI

Üst üste 2. haftadır puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik dikkat çekti. Siyah - beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, 2 hafta sonra kaleyi devralarak İstanbulspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.

HEM STADYUMDA HEM SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

Karşılaşmada İstanbulspor'un kaleyi bulan 2 şutunun da ağlarla buluşması sonrasında Ersin Destanoğlu'na hem stadyumda hem de sosyal medyada eleştiri geldi.

ERSİN'E KÜFÜRLÜ TEPKİ

Stadyumdaki taraftarlar; maçın ardından Destanoğlu'na küfürlü tepki gösterirken, sosyal medyadaki futbolseverler, genç file bekçisini sert şekilde eleştirdi.

BU SEZON GELEN 15 ŞUTUN 10'U GOLOLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı müsabaka sonrasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beşiktaş’ın bu sezon kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u ağlara gitti.