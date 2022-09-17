Son dakika: İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrasında Ersin Destanoğlu isyanı! Taraftardan küfürlü tepki...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor, 86. dakikada attığı frikik golüyle 1 puanı kurtardı.
Üst üste 2. haftadır puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik dikkat çekti. Siyah - beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, 2 hafta sonra kaleyi devralarak İstanbulspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.
Karşılaşmada İstanbulspor'un kaleyi bulan 2 şutunun da ağlarla buluşması sonrasında Ersin Destanoğlu'na hem stadyumda hem de sosyal medyada eleştiri geldi.
Stadyumdaki taraftarlar; maçın ardından Destanoğlu'na küfürlü tepki gösterirken, sosyal medyadaki futbolseverler, genç file bekçisini sert şekilde eleştirdi.
Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı müsabaka sonrasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beşiktaş’ın bu sezon kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u ağlara gitti.
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