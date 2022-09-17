SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrasında Ersin Destanoğlu isyanı! Taraftardan küfürlü tepki...

Son dakika: İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrasında Ersin Destanoğlu isyanı! Taraftardan küfürlü tepki...

17.09.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar, 86. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve üst üste 2. maçında da puan kaybı yaşadı. Siyah - beyazlılarda 2 hafta sonra kaleyi devralan Ersin Destanoğlu ise maç sonunda taraftardan büyük tepki aldı. Kaleyi bulan 2 şutun da gol olmasının ardından taraftarlardan genç file bekçisine küfürlü tepki geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor, 86. dakikada attığı frikik golüyle 1 puanı kurtardı.

İKİ HAFTA SONRA DEVRALDI

istanbulspor-besiktas_980_000024

Üst üste 2. haftadır puan kaybı yaşayan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik dikkat çekti. Siyah - beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, 2 hafta sonra kaleyi devralarak İstanbulspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.

HEM STADYUMDA HEM SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

besiktas_demir_grup_sivasspor_980_000099-1663429696

Karşılaşmada İstanbulspor'un kaleyi bulan 2 şutunun da ağlarla buluşması sonrasında Ersin Destanoğlu'na hem stadyumda hem de sosyal medyada eleştiri geldi.

ERSİN'E KÜFÜRLÜ TEPKİ

ersin_destanogluna_yeni_4b790_800

Stadyumdaki taraftarlar; maçın ardından Destanoğlu'na küfürlü tepki gösterirken, sosyal medyadaki futbolseverler, genç file bekçisini sert şekilde eleştirdi.

BU SEZON GELEN 15 ŞUTUN 10'U GOLOLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı müsabaka sonrasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Beşiktaş’ın bu sezon kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u ağlara gitti.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor Ersin Destanoğlu son dakika haberler beşiktaş son dakika haberleri Çağla Şıkel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Ülkenin gündemine oturdu, ortalık karıştı! 'Wanda Nara, Icardı'yi aldatıyor'

Ülkenin gündemine oturdu, ortalık karıştı! 'Wanda Nara, Icardı'yi aldatıyor'

Arda Güler'den büyük tepki! Kuntz, Jesus'tan referans istedi

Arda Güler'den büyük tepki! Kuntz, Jesus'tan referans istedi

Çanlar çalıyor! Maç bitmeden stadı terk etti...

Çanlar çalıyor! Maç bitmeden stadı terk etti...

Böylesine az rastlanır! Tarihi skor: 34-0!

Böylesine az rastlanır! Tarihi skor: 34-0!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.