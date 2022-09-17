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  4. Son dakika: İstanbulspor - Beşiktaş maçının hemen başında ilginç gol! Kevin N'Koudou ve Jensen kuralı unuttu, frikik ağlarla buluştu...

Son dakika: İstanbulspor - Beşiktaş maçının hemen başında ilginç gol! Kevin N'Koudou ve Jensen kuralı unuttu, frikik ağlarla buluştu...

17.09.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlıların Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 8. dakikasında bulduğu golü frikikten kaydeden Kevin N'Koudou, çift vuruş kuralını unutarak vuruşunu yaptı. Top, kaleciye çarparak ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Meşin yuvarlak; hiçbir futbolcuya temas etmeseydi, gol geçersiz sayılacaktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Valerien Ismael'in cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı maçta yardımcı antrenör Adam Murray takımın başında bulundu. Karşılaşmanın 8. dakikasında gelen golde ise ilginç bir detaya rastlandı...

ÇİFT VURUŞ KARARI

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Gelişen Beşiktaş atağında Wout Weghorst, İstanbulspor ceza yayının üzerinde rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonun tehlikeli hareket olduğuna kanaat getirdi ve çift vuruş kararı verdi.

DİREKT KALEYE VURDU

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Beşiktaş'ta topun başında Kevin N'Koudou geçti. Fransız yıldız, direkt olarak kaleyi düşündü ve kaleci Jensen'e çarpan top, ağlarla buluştu.

ŞANSI YAVER GİTTİ

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Kural kitapçığına göre; çift vuruşlarda birden fazla kişinin topa temas halinde kale çizgisini geçen meşin yuvarlak, gol değeri kazanıyor. Bu kuralı unutan N'Koudou'nun şansı yaver giderken, aynı şekilde unutan Jensen büyük bir hataya imza atmış oldu.

Bu golün ardından Beşiktaş, 1-0 öne geçti ve N'Koudou bu sezon 4. kez ağları sarstı.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ

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