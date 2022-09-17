Son dakika: İstanbulspor - Beşiktaş maçının hemen başında ilginç gol! Kevin N'Koudou ve Jensen kuralı unuttu, frikik ağlarla buluştu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Valerien Ismael'in cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı maçta yardımcı antrenör Adam Murray takımın başında bulundu. Karşılaşmanın 8. dakikasında gelen golde ise ilginç bir detaya rastlandı...

ÇİFT VURUŞ KARARI

Gelişen Beşiktaş atağında Wout Weghorst, İstanbulspor ceza yayının üzerinde rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, pozisyonun tehlikeli hareket olduğuna kanaat getirdi ve çift vuruş kararı verdi.

DİREKT KALEYE VURDU

Beşiktaş'ta topun başında Kevin N'Koudou geçti. Fransız yıldız, direkt olarak kaleyi düşündü ve kaleci Jensen'e çarpan top, ağlarla buluştu.

ŞANSI YAVER GİTTİ

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Kural kitapçığına göre; çift vuruşlarda birden fazla kişinin topa temas halinde kale çizgisini geçen meşin yuvarlak, gol değeri kazanıyor. Bu kuralı unutan N'Koudou'nun şansı yaver giderken, aynı şekilde unutan Jensen büyük bir hataya imza atmış oldu.

Bu golün ardından Beşiktaş, 1-0 öne geçti ve N'Koudou bu sezon 4. kez ağları sarstı.