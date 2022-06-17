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SON DAKİKA: Jorge Jesus neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 9 isim yolcu

17.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus liderliğinde devam eden Sarı-Lacivertli ekipte hedef mutlak şampiyonluk... Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı tanışma toplantısında "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" ifadelerini kullanırken, takımdaki yabancılar için raporunu yönetime sundu. İşte detaylar...

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertli ekip yeni sezonda kupa hasretini dindirmek istiyor. Yeni hocası ile topbaşı yapan Sarı-Lacivertli ekipte, tecrübeli çalıştırıcı ilk dokunuşlarını yaparken antrenman öncesi yaptığı konuşmada "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından transferde vitesi yükselten Sarı-Lacivertli ekip transfere hızlı bir giriş yaparken, Jesus gerçekleştirilen antrenmanlarda takımı derinlemesine analiz etme fırsatı da buldu. Lincoln Henrique ve Bruma'nın takıma katılmasıyla birlikte kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 19'a yükselen Sarı-Lacivertli ekip Vitor Pereira ve Erol Bulut döneminde transfer edilen yabancı oyuncuların 9'u için karar verdi.

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İŞTE JORGE JESUS'UN YABANCI RAPORU:

JESUS NEŞTERİ VURDU! FENERBAHÇE'DE 9 İSİM YOLCU

ALLAHYAR

ALLAHYAR
Beklentilerin altında kalan bir diğer isim olan Allahyar da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull city'e transferi için Jesus'tan onay çıktı.

LUIZ GUSTAVO

LUIZ GUSTAVO
Jesus'un takımda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo da ilerleyen yaşı ve maliyeti nedeniyle yolların ayrılması beklenen isimlerden.

MAURICIO LEMOS

MAURICIO LEMOS
Emre Belözoğlu'nun talebi üzerine transfer edilen ve geçtiğimiz sezonu Beerschot da kiralık olarak geçiren Uruguaylı stoperin de önümüzdeki sezon gönderilenler kervanına katılması bekleniyor.

MAX MEYER

MAX MEYER
Sezonu Midtjylland'da kiralık olarak geçiren Alman futbolcunun da yolcular arasına katılması bekleniyor.

FILIP NOVAK

FILIP NOVAK
Büyük bir beklentiyle kadroya katılan ancak beklentilerin oldukça altında kalan isimlerden biri de Filip Novak... Sivasspor ve Sparta Prag gibi ekiplerin gündeminde olan Novak'ın da takımdan gönderilmesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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