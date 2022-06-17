SON DAKİKA: Jorge Jesus neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 9 isim yolcu

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertli ekip yeni sezonda kupa hasretini dindirmek istiyor. Yeni hocası ile topbaşı yapan Sarı-Lacivertli ekipte, tecrübeli çalıştırıcı ilk dokunuşlarını yaparken antrenman öncesi yaptığı konuşmada "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı.

Teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından transferde vitesi yükselten Sarı-Lacivertli ekip transfere hızlı bir giriş yaparken, Jesus gerçekleştirilen antrenmanlarda takımı derinlemesine analiz etme fırsatı da buldu. Lincoln Henrique ve Bruma'nın takıma katılmasıyla birlikte kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 19'a yükselen Sarı-Lacivertli ekip Vitor Pereira ve Erol Bulut döneminde transfer edilen yabancı oyuncuların 9'u için karar verdi.

İŞTE JORGE JESUS'UN YABANCI RAPORU: