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  4. Son dakika: Jorge Jesus'tan ilginç sakatlık yorumu! "Doktor değilim ama..."

Son dakika: Jorge Jesus'tan ilginç sakatlık yorumu! "Doktor değilim ama..."

09.10.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Ligin 9. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Karagümrük maçı uzun süre akıllardan çıkmayacak cinsten bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmada gülen taraf 5-4'lük skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe olurken, Jorge Jesus karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi ve Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken bir sakatlık açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederek zorlu karşılaşmadan kayıpsız olarak ayrılmayı başaran Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetin yankıları sürüyor. Mücadelenin ardından konuşan Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Önemli olan kazanmaktı" diyen Jesus, "Ferdi'nin olmaması planlarımızı etkiledi" ifadelerini kullandı.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ...

"EKSİKLERİ GÖZ ARDI ETMEYECEĞİZ"

"EKSİKLERİ GÖZ ARDI ETMEYECEĞİZ"
"1-0 da olsa 5-4 de olsa 10-9 da olsa önemi yok. Hedefe ulaşılmıştır. Kazandık ama eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz."
"Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Defansif eksiklerimizi gidereceğiz."

"GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

"GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"
"Son 4-5 maç gol yemedik ama bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik Önemli olan galip gelmekti ve bu gerçekleşti. Bugünkü maç defans güvenliğimizin örneği değildi."

FERDİ KADIOĞLU SÖZLERİ

FERDİ KADIOĞLU SÖZLERİ
"Ferdi ilk 11 oynayacaktı. Rahatsızlığı sonrası değişiklik yaptık. Doktor değilim, doktorla konuşmadım ama tahminen sonraki maçlarda oynayacaktır."

YORGUNLUK ETKİSİ...

YORGUNLUK ETKİSİ...
"Defansta gösterdiğimiz kötü performansta yorgunluk da etkiliydi. Stoperlerimiz her maç 90 dakika oynadı."
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