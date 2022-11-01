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  4. SON DAKİKA: Kaderini Rıza Çalımbay belirledi! Jorge Jesus'u o sözleri ele verdi... Arda Güler Dinamo Kiev maçında sahada olacak mı?

SON DAKİKA: Kaderini Rıza Çalımbay belirledi! Jorge Jesus'u o sözleri ele verdi... Arda Güler Dinamo Kiev maçında sahada olacak mı?

01.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan ve 3-3 beraberlikle tamamlanan Rennes karşılaşmasında 78. dakikada oyuna dahil olurken, 12 dakika sahada kalmıştı. Genç yıldız bu kısa süredeki performansıyla da alkış toplarken, Jesus'un kendisine neden 11'de şans vermedi tartışma konusu olmuştu. Deneyimli teknik adam İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Güler'i kastettiği düşünülen bir açıklama yaparken, Kiev maçı için de kararını verdi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna lider olarak devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişinden bu yana yaşanan gözle görülür değişim sonrası Portekizli çalıştırıcı baş üzerinde tutulurken, kararları hiç bir şekilde sorgulanmıyor.

Tecrübeli hocanın taraftarla aynı görüşte olmadığı tek konu belki de Arda Güler... Altyapıdan yetişerek performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki yıldız Sarı-Lacivertli takımda henüz beklediği süreyi bulamazken, Jesus'un genç isme şans vermemesi bazı kesimlerce eleştirilmeye devam ediyor.
Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes mücadelesipnde 78. dakikada oyuna dahil olan Güler, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta görev alırken, 238 dakikada sahada kaldı ve takımına 2 gol katkısı verdi.

JESUS İÇİN LİG DAHA ÖNEMLİ

JESUS İÇİN LİG DAHA ÖNEMLİ
Tüm bunlar yaşanırken, perşembe günü oynanacak olan Dinamo Kiev maçında oynayıp oynamayacağı en çok merak edilen isim Arda Güler olurken, Jesus İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada “Dinamo Kiev karşılaşmasından sonra bir lig maçımız olacak. O çok önemli. Kiev'de daha az oynayan oyuncularla oynayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

SİVAS'A ÖZEL HAZIRLANIYOR

SİVAS'A ÖZEL HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe’nin yeli kurmayları Çalımbay’ın ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden biri olduğunu Jesus'a anlatırkn, Sivasspor’un Fenerbahçe’ye her zaman ters geldiğinden bahsetti. Emre Belözoğlu döneminin İstanbul’da alınan Sivasspor yenilgisi yüzünden bittiğinden bahsetti. Bu yüzden Jorge Jesus Sivasspor karşılaşmasında hata yapmak istemiyor ve hummalı bir şekilde çalışıyor. Sivasspor maçı Dinamo Kiev maçından çok daha önemli. .

KIEV MAÇINDA SAHAYA...

KIEV MAÇINDA SAHAYA...
Jesus’un “Kiev'de daha az oynayan oyuncularla oynayabiliriz” sözü sonrası ise sosyal medyada Portekizli çalıştırıcının kimleri kastettiği konuşulurken ilk akla gelen isim 11 maçta 236 dakika sahada kalan Arda Güler oldu. Her maçta farklı isimleri 11'e monte ederek forma adaletini sağlayan Jorge Jesus'un Arda Güler'i Dinamo Kiev karşısında oyuna sürmesi bekleniyor.
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