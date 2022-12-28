Son dakika: Kapıyı ve camları kırdılar! Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu, ailesi güvenlik nedeniyle İtalya'ya dönmedi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve daha sonra kendisine Avrupa yolunu açan Merih Demiral; Sporting, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus'un ardından Atalanta'ya imza atmıştı. Atalanta'nın bonservisi için Juventus'a 20 milyon euro ödediği Demiral, İtalya'da beklemediği bir olayla karşılaştı ve şoke oldu.