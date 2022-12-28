Son dakika: Kapıyı ve camları kırdılar! Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu, ailesi güvenlik nedeniyle İtalya'ya dönmedi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve daha sonra kendisine Avrupa yolunu açan Merih Demiral; Sporting, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus'un ardından Atalanta'ya imza atmıştı. Atalanta'nın bonservisi için Juventus'a 20 milyon euro ödediği Demiral, İtalya'da beklemediği bir olayla karşılaştı ve şoke oldu.
Calciomercato'nun haberine göre; Serie A'ya verilen arada tatil için Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evi soyuldu.
Haberde evin camları ve kapılarını kırdığı belirtilen hırsızların, Demiral ailesinin değerli eşyaları ve paralarını çaldığı ifade edildi.
İtalyan polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarılırken, Merih Demiral ve ailesinin şoke olduğu kaydedildi.
Öte yandan Merih Demiral'ın hırsızlık olayından sonra güvenlik nedeniyle ailesini İtalya'ya götürmediği yazıldı.
Bu sezon Atalanta forması ile 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.