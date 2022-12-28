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  4. Son dakika: Kapıyı ve camları kırdılar! Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu, ailesi güvenlik nedeniyle İtalya'ya dönmedi!

Son dakika: Kapıyı ve camları kırdılar! Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu, ailesi güvenlik nedeniyle İtalya'ya dönmedi!

28.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Lige verilen arada tatil için Türkiye'ye gelen yıldız savunmacının İtalya'nın Bergamo şehrindeki evine hırsız girdi. Hırsızların kapıyı ve camları kırarak eve girdiği belirtilirken, Demiral ailesinin şoke olduğu ve eve geri dönmediği ifade edildi. İşte detaylar...

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve daha sonra kendisine Avrupa yolunu açan Merih Demiral; Sporting, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus'un ardından Atalanta'ya imza atmıştı. Atalanta'nın bonservisi için Juventus'a 20 milyon euro ödediği Demiral, İtalya'da beklemediği bir olayla karşılaştı ve şoke oldu.

MERİH DEMİRAL VE AİLESİ ŞOKE OLDU

EVİ SOYULDU

EVİ SOYULDU

Calciomercato'nun haberine göre; Serie A'ya verilen arada tatil için Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evi soyuldu.

CAM VE KAPILARI KIRDILAR

CAM VE KAPILARI KIRDILAR

Haberde evin camları ve kapılarını kırdığı belirtilen hırsızların, Demiral ailesinin değerli eşyaları ve paralarını çaldığı ifade edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İtalyan polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarılırken, Merih Demiral ve ailesinin şoke olduğu kaydedildi.

AİLESİNİ İTALYA'YA GETİRMEDİ

AİLESİNİ İTALYA'YA GETİRMEDİ

Öte yandan Merih Demiral'ın hırsızlık olayından sonra güvenlik nedeniyle ailesini İtalya'ya götürmediği yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta forması ile 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

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