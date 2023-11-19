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Son dakika: Kenan Yıldız'dan Almanya - Türkiye maçında şahane gol! Sosyal medya onu konuştu: "Semih Saygıner görse kıskanır!"

19.11.2023 00:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Almanya ile A Milli Takımımız, özel maçta kozlarını paylaştı. 5. dakikada 1-0 geri düşen Ay-Yıldızlılar, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. A Milli Takımımızı öne geçiren gol, 45+2. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi. Almanya filelerine harika bir gol gönderen Yıldız; tribünleri coştururken, sosyal medyada da adından fazlasıyla söz ettirdi. Kenan Yıldız'ın golü için "Semih Saygıner görse imrenir" yorumu dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında 1-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 45+2. dakikada Kenan Yıldız'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 üstün olarak tamamladı.

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Kenan Yıldız'ın 45+2. dakikada Almanya filelerini sarstığı gol ve gösterdiği performans ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

MÜKEMMEL BİR GOL ATTI

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Orta alanda topla buluşan Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği orta sonrası Kenan Yıldız, arka direğe yakın bölgede meşin yuvarlağı kontrolüne aldı. Genç futbolcu, dar açıdan uzak köşeye muhteşem bir vuruş yaptı ve top, iki direğe çarparak ağlarla buluştu.

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Bu golle kırmızı - beyazlı takımımızı 2-1 öne geçiren Yıldız, karşılaşma boyunca da rakiplerini çalımlarıyla ve attığı şık paslarla oldukça zorladı.

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Görüntüler TRT'den alınmıştır

Kenan Yıldız için sosyal medyadaki futbolseverlerden de birçok övgü dolu yorum geldi. İşte yapılan yorumlar;

Canlı Skor

KENAN YILDIZ YORUMLARI

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