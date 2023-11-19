Son dakika: Kenan Yıldız'dan Almanya - Türkiye maçında şahane gol! Sosyal medya onu konuştu: "Semih Saygıner görse kıskanır!"

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında 1-0 geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 45+2. dakikada Kenan Yıldız'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 üstün olarak tamamladı.

Kenan Yıldız'ın 45+2. dakikada Almanya filelerini sarstığı gol ve gösterdiği performans ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

MÜKEMMEL BİR GOL ATTI

Orta alanda topla buluşan Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği orta sonrası Kenan Yıldız, arka direğe yakın bölgede meşin yuvarlağı kontrolüne aldı. Genç futbolcu, dar açıdan uzak köşeye muhteşem bir vuruş yaptı ve top, iki direğe çarparak ağlarla buluştu.

Bu golle kırmızı - beyazlı takımımızı 2-1 öne geçiren Yıldız, karşılaşma boyunca da rakiplerini çalımlarıyla ve attığı şık paslarla oldukça zorladı.



Görüntüler TRT'den alınmıştır

Kenan Yıldız için sosyal medyadaki futbolseverlerden de birçok övgü dolu yorum geldi. İşte yapılan yorumlar;

