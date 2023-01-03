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Son dakika: Kendi kendini yaktı! Şenol Güneş, dünya yıldızını sildi! Beşiktaş'ta kadro dışı kararı...

03.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla 5. sırada yer alan ve şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten sürpriz bir karar geldi. Siyah - beyazlıların sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyememiş ve son haftalarda yedek kulübesine hapsolmuştu. Tecrübeli çalıştırıcının umudunu kestiği İngiliz futbolcunun kadro dışı bırakılacağı iddia edildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapsa da daha sonrasında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli teknik adam ile kara bulutları dağıtmaya çalışan siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Kadroda değişiklik yapmayı planlayan Güneş, yıldız futbolcunun biletini kesti.

BEŞİKTAŞ'TA DELE ALLI PROBLEMİ

YERİNDE SAYDI

YERİNDE SAYDI

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte performansını yukarı çekmesi beklenen Dele Alli, FIFA Dünya Kupası arasında adeta yerinde saydı.

GÜNEŞ UMUDUNU KESTİ

GÜNEŞ UMUDUNU KESTİ

Fiziksel ve mental açıdan gelişme gösteremeyen İngiliz futbolcu, teknik heyetin gözünden düştü. Şenol Güneş'in kazanmaya çalıştığı yıldız futbolcudan büyük ölçüde umudunu kestiği ifade edildi.

KULÜBEYE HAPSOLDU

KULÜBEYE HAPSOLDU

Galatasaray, Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında hiç süre alamayan dünyaca ünlü futbolcu, üç maçta da yedek kulübesinde kaldı.

ALTERNATİFLERİ

ALTERNATİFLERİ

İlk 11'deki yerini Salih Uçan'a kaybeden Dele Alli'yi önümüzdeki dönemde oynatmayı planlamayan Güneş'in Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı o bölgede değerlendireceği kaydedildi.

ŞARTLAR OLUŞURSA AYRILACAK

ŞARTLAR OLUŞURSA AYRILACAK

Öte yandan Beşiktaş'ın ara transferde Dele Alli ile yollarını ayırmak için harekete geçtiği aktarıldı. Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun şartların oluşması halinde takımdan ayrılacağı belirtildi.

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