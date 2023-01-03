Son dakika: Kendi kendini yaktı! Şenol Güneş, dünya yıldızını sildi! Beşiktaş'ta kadro dışı kararı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapsa da daha sonrasında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli teknik adam ile kara bulutları dağıtmaya çalışan siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Kadroda değişiklik yapmayı planlayan Güneş, yıldız futbolcunun biletini kesti.