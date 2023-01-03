Son dakika: Kendi kendini yaktı! Şenol Güneş, dünya yıldızını sildi! Beşiktaş'ta kadro dışı kararı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapsa da daha sonrasında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli teknik adam ile kara bulutları dağıtmaya çalışan siyah - beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Kadroda değişiklik yapmayı planlayan Güneş, yıldız futbolcunun biletini kesti.
Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte performansını yukarı çekmesi beklenen Dele Alli, FIFA Dünya Kupası arasında adeta yerinde saydı.
Fiziksel ve mental açıdan gelişme gösteremeyen İngiliz futbolcu, teknik heyetin gözünden düştü. Şenol Güneş'in kazanmaya çalıştığı yıldız futbolcudan büyük ölçüde umudunu kestiği ifade edildi.
Galatasaray, Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında hiç süre alamayan dünyaca ünlü futbolcu, üç maçta da yedek kulübesinde kaldı.
İlk 11'deki yerini Salih Uçan'a kaybeden Dele Alli'yi önümüzdeki dönemde oynatmayı planlamayan Güneş'in Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı o bölgede değerlendireceği kaydedildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın ara transferde Dele Alli ile yollarını ayırmak için harekete geçtiği aktarıldı. Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun şartların oluşması halinde takımdan ayrılacağı belirtildi.