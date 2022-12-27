Son dakika: Kevin N'Koudou'nun attığı kafanın faturası ağır oldu! Beşiktaş, 'Bavullarını topla' dedi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve siyah - beyazlılar üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Beşiktaş'a 1 puanı getiren golü 86. dakikada Hollandalı yıldız Wout Weghorst atarken, maçın 25. dakikasında sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşanmıştı.

RAKİBİNE KAFA ATMIŞTI

Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, Kitsiou ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış ve yaşadığı tartışma sonrasında rakibine kafa atmıştı.

SARI KARTLA CEZALANDIRILMIŞTI

Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyon sonrası Fransız futbolcuyu sarı kartla cezalandırmıştı. VAR kontrolü sonrasında kırmızı karta gerek duymayan Karaoğlan'ın kararının ardından ilk yarıda sahada kalan N'Koudou, ikinci yarının başında ise Şenol Güneş tarafından kenara alınmıştı.

YOLLARI AYIRMA KARARI

Yıldız futbolcu; bu hareketi sonrasında yönetim, teknik heyet ve taraftarlardan tepki çekmişti. Milliyet'in haberine göre; siyah - beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu gönderecek.

KALMASI HALİNDE İSE...

Öte yandan teklif gelmemesi halinde zorunlu olarak kadroda kalacak olan oyuncunun takımdaki geleceğini ise ikinci yarıda göstereceği performansı belirleyecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır