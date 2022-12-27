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Son dakika: Kevin N'Koudou'nun attığı kafanın faturası ağır oldu! Beşiktaş, 'Bavullarını topla' dedi...

27.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmanın 25. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve rakibi Kitsiou'ya kafa atan Kevin N'Koudou, pozisyondan sarı kartla sıyrılsa da teknik direktör Şenol Güneş ile siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Beşiktaş'ta Fransız oyuncu için karar verildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve siyah - beyazlılar üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Beşiktaş'a 1 puanı getiren golü 86. dakikada Hollandalı yıldız Wout Weghorst atarken, maçın 25. dakikasında sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşanmıştı.

RAKİBİNE KAFA ATMIŞTI

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Beşiktaşlı Kevin N'Koudou, Kitsiou ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış ve yaşadığı tartışma sonrasında rakibine kafa atmıştı.

SARI KARTLA CEZALANDIRILMIŞTI

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Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyon sonrası Fransız futbolcuyu sarı kartla cezalandırmıştı. VAR kontrolü sonrasında kırmızı karta gerek duymayan Karaoğlan'ın kararının ardından ilk yarıda sahada kalan N'Koudou, ikinci yarının başında ise Şenol Güneş tarafından kenara alınmıştı.

YOLLARI AYIRMA KARARI

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Yıldız futbolcu; bu hareketi sonrasında yönetim, teknik heyet ve taraftarlardan tepki çekmişti. Milliyet'in haberine göre; siyah - beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu gönderecek.

KALMASI HALİNDE İSE...

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Öte yandan teklif gelmemesi halinde zorunlu olarak kadroda kalacak olan oyuncunun takımdaki geleceğini ise ikinci yarıda göstereceği performansı belirleyecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

İŞTE N'KOUDOU İLE KITSIOU ARASINDA YAŞANANLAR

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