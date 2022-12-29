SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Kramponun tabanı kafasına geldi! Sacha Boey'in Ulvestad'a müdahalesi sosyal medyada tartışma konusu oldu...

Son dakika: Kramponun tabanı kafasına geldi! Sacha Boey'in Ulvestad'a müdahalesi sosyal medyada tartışma konusu oldu...

29.12.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını Dries Mertens'in attığı golle 1-0 önde kapattı. 45 dakikanın sonuna doğru gelinirken, Sacha Boey ile Fredrik Ulvestad arasında yaşanan pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rakip takım taraftarları, Boey'in müdahalesi sonrasında hakem Erkan Özdamar'a tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında oldukça yoğun bir tempo yaşanırken, izleyenler büyük bir heyecan fırtınasına kapıldı. 45 dakikanın sonuna gelinirken, yaşanan pozisyon sosyal medyada tartışıldı.

TABANIYLA KAFASINA VURDU

AA-20221229-29865011-29865004-DEMIR_GRUP_SIVASSPORGALATASARAY (Large)

Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaraylı Sacha Boey ile Sivassporlu Fredrik Ulvestad, ikili mücadeleye girdi. Ulvestad'ın kafasıyla müdahale etmek istediği topa Boey, ayağıyla vurmak istedi. O sırada Sacha Boey, ayağının tabanıyla rakibinin kafasına vurdu ve Ulvestad yerde kaldı.

SARI KART ÇIKTI

AA-20221229-29864686-29864684-DEMIR_GRUP_SIVASSPOR_GALATASARAY (Large)

Hakem Erkan Özdamar; Sacha Boey'i sarı kartla cezalandırırken, Ulvestad'ın tedavisi saha içinde uzun bir süre gerçekleştirildi.

KIRMIZI KART İTİRAZLARI

Bu pozisyon sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler, Boey'in kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini iddia etti. İşte o anlar...

BOEY VE ULVESTAD ARASINDA YAŞANAN POZİSYON

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erkan Özdamar Sacha Boey son dakika haberler fredrik ulvestad galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri ışıl spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı! Kamuda istihdam ve 6 ay geri ödemesiz kredi desteği

Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'

Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'

Ünlü voleybolcudan çırılçıplak paylaşım!

Ünlü voleybolcudan çırılçıplak paylaşım!

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Yok artık G.Saray! F.Bahçe'nin eski yıldızını Belözoğlu'nun elinden alıyor

Yok artık G.Saray! F.Bahçe'nin eski yıldızını Belözoğlu'nun elinden alıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.