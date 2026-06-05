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Galatasaray'da büyük temizlik! 4 yıldızla veda vakti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon planlaması başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda dört yıldızın bileti resmen kesildi.

Galatasaray'da büyük temizlik! 4 yıldızla veda vakti
Emre Şen

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da, gelecek sezonun güçlü kadrosunu kurmak için mesai erken başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte, teknik direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu arasında gerçekleştirilen kritik zirvede takımda düşünülmeyen isimler masaya yatırıldı.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

Galatasaray da büyük temizlik! 4 yıldızla veda vakti 1

Yapılan detaylı kadro mühendisliği değerlendirmelerinin ardından, Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği 4 yıldız futbolcu netlik kazandı. Yönetim, bu isimlerin menajerleriyle temasa geçerek ayrılık kararını resmen iletti.

4 OYUNCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Okan Buruk, önümüzdeki sezon Elias Jelert, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Zaniolo ile yolların kesin olarak ayrılması gerektiğini yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı kurmayların, veda edilecek bu dört oyuncu için Avrupa'dan gelecek teklifleri beklemeye geçtiği ve bonservis pazarlıklarına açık olduğu ifade edildi.

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