Galatasaray'da büyük temizlik! 4 yıldızla veda vakti

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da, gelecek sezonun güçlü kadrosunu kurmak için mesai erken başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte, teknik direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu arasında gerçekleştirilen kritik zirvede takımda düşünülmeyen isimler masaya yatırıldı.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

Yapılan detaylı kadro mühendisliği değerlendirmelerinin ardından, Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği 4 yıldız futbolcu netlik kazandı. Yönetim, bu isimlerin menajerleriyle temasa geçerek ayrılık kararını resmen iletti.

4 OYUNCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Okan Buruk, önümüzdeki sezon Elias Jelert, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Zaniolo ile yolların kesin olarak ayrılması gerektiğini yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı kurmayların, veda edilecek bu dört oyuncu için Avrupa'dan gelecek teklifleri beklemeye geçtiği ve bonservis pazarlıklarına açık olduğu ifade edildi.