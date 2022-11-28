Son dakika: 'Kulübün kapısını çalan çok ama...' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor, yabancı hakem, federasyon ve Enner Valencia açıklaması!

"BU SEZON ÖZELİNDE YABANCI HAKEM OLABİLİR"

"Yabancı hakem, Kulüpler Birliği'nin gündeminde olan bir konu. Yabancı VAR, federasyonun gündeminde. Yabancı hakem konuşmak bile hepimizin ayıbı. Vatansever biri olarak karşı olduğumu söylüyordum yakın zamana kadar. Bu sezon özelinde denenebilir. İnceledik hepsini, hakem değişim programları var. Dışarıdan hakem getiren Yunanistan ve Suudi Arabistan var. Arabistan'a gitmeyi hakemler seviyor ücret fazla diye. Hakemlerin de artık pabucun pahalı olduğunu ve işlerini yapmaları gerektiğini bilmeleri lazım."