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Son dakika: 'Kulübün kapısını çalan çok ama...' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor, yabancı hakem, federasyon ve Enner Valencia açıklaması!

28.11.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarları arasında izleyen Ali Koç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı, Trabzonspor maçı, yabancı hakem, Türkiye Futbol Federasyonu'nda alınacak kararlar ve Enner Valencia'nın performansıyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 97-91'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının bulunduğu kısımda izledi.

Sarı - lacivertli kulübün başkanı, maçın ardından Beyaz TV'ye özel bir röportaj verdi. Ali Koç; Süper Lig'deki Trabzonspor maçı, yabancı hakem, Türkiye Futbol Federasyonu'nda alınacak kararlar ve Enner Valencia'nın performansıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"GEÇEN SENEKİ OLAYLARDAN ÇEKİNİYORUZ"

"GEÇEN SENEKİ OLAYLARDAN ÇEKİNİYORUZ"

"Daha hiçbir şey rayına oturmadı. Rayına şampiyonluklar gelince oturur. Son birkaç haftada yaşananlar... Benim, MHK ile ilgili kafamda soru işaretleri var. Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz. TFF Başkanı ve yönetiminden şüphem yok ama Türkiye futbolunu yönetenler basından, algı operasyonlarından, sosyal medyadan etkilenmemeli. Hafif bir etkilenme sinyalleri alıyorum."

"HAKEM CAMİASI DESTEK VERMELİ"

"HAKEM CAMİASI DESTEK VERMELİ"

"Bu yapısal sorunu gidermek için birçok şey kullanılıyor. Bunların hepsi zaman alacak. Federasyonun MHK'de gözünün olması lazım. Hakem camiası bu değişimi desteklemezse arzu edilen sonuçlara ulaşamayabiliriz."

"BU SEZON ÖZELİNDE YABANCI HAKEM OLABİLİR"

"BU SEZON ÖZELİNDE YABANCI HAKEM OLABİLİR"

"Yabancı hakem, Kulüpler Birliği'nin gündeminde olan bir konu. Yabancı VAR, federasyonun gündeminde. Yabancı hakem konuşmak bile hepimizin ayıbı. Vatansever biri olarak karşı olduğumu söylüyordum yakın zamana kadar. Bu sezon özelinde denenebilir. İnceledik hepsini, hakem değişim programları var. Dışarıdan hakem getiren Yunanistan ve Suudi Arabistan var. Arabistan'a gitmeyi hakemler seviyor ücret fazla diye. Hakemlerin de artık pabucun pahalı olduğunu ve işlerini yapmaları gerektiğini bilmeleri lazım."

"MAMALANAN MEDYA MENSUPLARI..."

"MAMALANAN MEDYA MENSUPLARI..."

"Şimdi ne oldu bilmiyorum, ben hala federasyon başkanı mıyım? Mamalanan bazı medya mensupları beni hedef alıyorlar. Adaletsiz ortam devam ediyor mu hala? Bu biraz siyasete yansıdı, yurtdışındayken siyasi bir toplantı olduğu söylendi."

VALENCIA'YA TEKLİF VAR MI?

VALENCIA'YA TEKLİF VAR MI?

"Valencia ile yazıştık bugün, "İyiyim, biraz dizim ağrıyor" dedi. Kulübün kapısını çalan çok ama başka şeyler için."

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