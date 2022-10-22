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  4. Son dakika: 'Liderlik kurtarışı!' Fenerbahçe'ye Başakşehir karşısında galibiyeti getiren an! Altay Bayındır'dan 90+4. dakikada müthiş reaksiyon...

Son dakika: 'Liderlik kurtarışı!' Fenerbahçe'ye Başakşehir karşısında galibiyeti getiren an! Altay Bayındır'dan 90+4. dakikada müthiş reaksiyon...

22.10.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 84. dakikada Diego Rossi'den gelirken, 90+4. dakikada yaşanan pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, yaptığı kurtarışla takımına hem galibiyeti hem de liderliği getirmiş oldu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. 84. dakikada Diego Rossi'nin galibiyeti getiren golü sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, maçın son anlarında büyük bir heyecan yaşandı.

BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ

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Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Medipol Başakşehir, beraberlik için Fenerbahçe kalesine yüklendi. Sağ kanattan gelişen atakta Keny, ceza sahası içerisine yerden bir orta yaptı.

ALTAY, SON ANDA ÇIKARDI

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Topla buluşan Aleksic'in kaleye sert vuruşunda Altay Bayındır iyi bir refleks göstererek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Son dönemdeki performansıyla eleştiri alan genç file bekçisi, bu kurtarışı sonrasında taraftarlardan alkış alırken, kendisi de büyük bir sevinç yaşadı.

HEM GALİBİYET HEM DE LİDERLİK GELDİ

Bu pozisyonun ardından müsabakada başka pozisyon olmadı ve Altay Bayındır yaptığı kurtarışla Fenerbahçe'ye hem galibiyeti hem de liderliği getirmiş oldu. İşte o pozisyon...

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

ALTAY BAYINDIR'DAN LİDERLİK KURTARIŞI

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