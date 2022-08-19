Son dakika: "Ligi oynatmaya gerek yok!" Galatasaray, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard için devrede!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e flaş transferlerle giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hamleler devam ediyor. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i dahil eden sarı - kırmızılıların dünyaca ünlü bir diğer yıldızı daha transfer edeceği iddia edildi.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya'nın ünlü spor gazetelerinden AS, Galatasaray’a geniş yer ayırdı.

GALATASARAY MASADA

Yapılan haberde, sarı - kırmızılı kulübün Real Madrid ile Eden Hazard’ın transferi için masaya oturduğu ifade edildi.

REAL MADRID OLUMLU KARŞILADI

Belçikalı yıldızın yeni sezonda Real Madrid kadrosunda düşünülmediği ve bu sebeple gelen teklifleri olumlu karşıladığı ifade edildi.

"LİGİ SALLAYACAK BİR KADRO"

Ayrıca Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Dries Mertens ve Arsenal'den Lucas Torreira gibi önemli transferler yaptığı, Hazard ile de ligi sallayacak bir kadro kurma hazırlığı içinde olduğu aktarıldı.

MERTENS İLE BULUŞMAYA SICAK BAKIYOR

Haberin devamında 31 yaşındaki Eden Hazard'ın yeni bir maceraya hazır olduğu ve vatandaşı Mertens ile buluşma fikrine sıcak baktığına dair önemli bilgiler yer aldı.

Öte yandan Galatasaray taraftarları, transfer haberinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada "Ligi oynatmaya gerek yok, kupayı verin" şeklinde yorumlarda bulundular.