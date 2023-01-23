Son dakika: Lucas Moura için dev derbi! Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi! Abdülkerim Bardakcı, İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba ve Mert Hakan Yandaş çalımları gibi...

Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında transferle ilgili gelen soruya "Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız." yanıtını vermişti.