Son dakika: Lucas Moura için dev derbi! Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi! Abdülkerim Bardakcı, İrfan Can Kahveci, Emre Akbaba ve Mert Hakan Yandaş çalımları gibi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı fırtına gibi başlarken, lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki zirve yarışı transfere de yansımış durumda... Ligin iki dev kulübü, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başlamışlardı.
Fenerbahçe, ilk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın bonservisini alarak yapmıştı.
Sarı - lacivertliler iç transferde İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış, Armindo Bruma'nın da zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak tapusunu almıştı.
Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında transferle ilgili gelen soruya "Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız." yanıtını vermişti.
Sabah'ın haberine göre; hücum hattına takviye yapmayı planlayan iki ezeli rakip, gündemine İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da top koşturan Lucas Moura'yı aldı.
Galatasaray'ın daha önce birçok kez temas kurduğu oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi ve transferde ortalık karıştı.