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Son dakika: Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum! 'Panenka yedin aşırtma yedin kaleciden yedin nasıl başardın?'

29.12.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Fatih Terim'in öğrencileri 19 maçta sadece 7 kez kazanabildi. Dün akşam evinde ağırladığı TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a da penaltılarla mağlup olup Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da Fatih Terim eleştirilerin hedefi oldu. Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe'nin de yediği goller olay oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İsmail Çipe

İsmail Çipe

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Geçen sezonu averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu sezona yeni bir takım kurarak başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Cicaldau, Morutan, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Sacha Boey, Van Aanholt gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray sürpriz bir şekilde Türkiye Kupası'ndan da elendi.

SON DAKİKA: MAÇ SONUNDA İSMAİL ÇİPE'YE TEPKİ! 'NASIL BAŞARDIN?'

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesi taraftarının tepkisini çekti. Süper Lig'de 10. sırada yer alan ve oynadığı futbolla taraftarını memnun edemeyen sarı kırmızılılar dün gece de son dakikada yediği golle tur atlama şansını yitirdi. Uzatmalara giden maçta gol olmayınca kazananı seri penaltı atışları belirledi.
Fernando Muslera'nın Sivasspor deplasmanında sakatlanmasından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe çıktığı maçlarda taraftardan geçer not alamadı.
TFF 1. Lig'in en az gol atan takımları arasında yer alan Denizlispor, Galatasaray'a 90 dakikada üç gol atmayı başardı.

TARAFTARDAN OLAY YORUM!

TARAFTARDAN OLAY YORUM!
Bir Galatasaray taraftarı İsmail Çipe'ye tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
'Aşırtma gol yedin, rakipten feyk gol yedin, takım arkadaşından yedin yetmedi panenka penaltısı yedin, rakip kaleciden de gol yedin. Bir tane penaltı kurtaramadın! Bunları nasıl başardın İsmail Çipe?'
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor
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