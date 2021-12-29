Son dakika: Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum! 'Panenka yedin aşırtma yedin kaleciden yedin nasıl başardın?'

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçen sezonu averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu sezona yeni bir takım kurarak başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Cicaldau, Morutan, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Sacha Boey, Van Aanholt gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray sürpriz bir şekilde Türkiye Kupası'ndan da elendi.