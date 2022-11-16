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  4. Son dakika: 'Maldivler'de yalnız değilim!' Beklenen oldu ve resmen bitti! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı ama takipçilerin kafası karıştı...

Son dakika: 'Maldivler'de yalnız değilim!' Beklenen oldu ve resmen bitti! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı ama takipçilerin kafası karıştı...

16.11.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı dikkat çekmişti. Bu sezon sarı - kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 4 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli yıldız, bir süredir aralarının bozuk olduğu Wanda Nara ile boşandı. Bu olay sonrasında ikilinin aynı anda Maldivler'de tatil yapıyor olması ve Nara'nın açıklamaları boşanan çiftin takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk olan ve sahadan 7-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrılan Galatasaray, Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı. Sarı - kırmızılılarda sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin son dönemde gösterdiği performans oldukça dikkat çekmişti.

MAURO ICARDI VE WANDA NARA BOŞANDI

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 gol - 3 asistle taraftarların beğenisini toplayan Arjantinli yıldız, bir süredir ayrı oldukları eşi Wanda Nara ile resmen boşandı.

"NEDEN YİNE MALDİVLER'DESİN"

"NEDEN YİNE MALDİVLER'DESİN"

İkili, ayrılıklarının ardından soluğu Maldivler'de aldı. Icardi'nin Maldivler'de yaptığı tatilden bir paylaşımda bulunmasının ardından bir takipçi, "Neden yine oradasın?" şeklinde bir soru sordu.

"DİNLENMEK İÇİN EN İYİ YERLERDEN BİRİ"

"DİNLENMEK İÇİN EN İYİ YERLERDEN BİRİ"

Icardi de "Dinlenmek, dış dünyayla bağlantını koparmak ve kendini yeniden şarj etmek için en iyi yerlerden biri." diye bir cevap verdi.

"YALNIZ MISIN?"

"YALNIZ MISIN?"

Başka bir takipçisi ise "Yalnız mısın?" sorusunu yöneltince golcü oyuncu, "Hayır" şeklinde yanıtladı.

Bu yaşananların ardından Wanda Nara'nın da Maldivler'de tatil yaptığı ortaya çıktı. Nara, Vanity Fair'e açıklamalarda bulundu ve Icardi'yi hala çok sevdiğini söyledi. İşte o sözler...

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