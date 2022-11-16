Son dakika: 'Maldivler'de yalnız değilim!' Beklenen oldu ve resmen bitti! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı ama takipçilerin kafası karıştı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk olan ve sahadan 7-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrılan Galatasaray, Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı. Sarı - kırmızılılarda sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin son dönemde gösterdiği performans oldukça dikkat çekmişti.
Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 gol - 3 asistle taraftarların beğenisini toplayan Arjantinli yıldız, bir süredir ayrı oldukları eşi Wanda Nara ile resmen boşandı.
İkili, ayrılıklarının ardından soluğu Maldivler'de aldı. Icardi'nin Maldivler'de yaptığı tatilden bir paylaşımda bulunmasının ardından bir takipçi, "Neden yine oradasın?" şeklinde bir soru sordu.
Icardi de "Dinlenmek, dış dünyayla bağlantını koparmak ve kendini yeniden şarj etmek için en iyi yerlerden biri." diye bir cevap verdi.
Başka bir takipçisi ise "Yalnız mısın?" sorusunu yöneltince golcü oyuncu, "Hayır" şeklinde yanıtladı.
Bu yaşananların ardından Wanda Nara'nın da Maldivler'de tatil yaptığı ortaya çıktı. Nara, Vanity Fair'e açıklamalarda bulundu ve Icardi'yi hala çok sevdiğini söyledi. İşte o sözler...