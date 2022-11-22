Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi...

Son dakika haberleri: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı röportaj pahalıya patladı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır.

Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor."

BENZEMA SAKATLANDI, RONALDO TEKLİFE SICAK

Dünya Kupası'nda Fransa ile antrenmanda sakatlanan Benzema'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmak istemeyen Madrid ekibi, Ronaldo'yu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katıp emin adımlar atmak istiyor. Ronaldo'nun menajeriyle görüşme yapan Madrid ekibi ilk teklifini iletti. Portekizli oyuncu düşünmek için zaman istedi fakat gelen teklife olumlu yaklaştı. Yıllık ücrette anlaşılması durumunda Ronaldo tekrardan Real Madrid'e dönecek. (Sport)