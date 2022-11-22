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  4. Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi...

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi...

22.11.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kulübü ve hocasını yerden yere vuran Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi. Yıldız oyuncunun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu oldu.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Son dakika haberleri: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı röportaj pahalıya patladı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır.

Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor."

BENZEMA SAKATLANDI, RONALDO TEKLİFE SICAK

Karim_Benzema_Cristiano_Ronaldo_2015

Dünya Kupası'nda Fransa ile antrenmanda sakatlanan Benzema'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırmak istemeyen Madrid ekibi, Ronaldo'yu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katıp emin adımlar atmak istiyor. Ronaldo'nun menajeriyle görüşme yapan Madrid ekibi ilk teklifini iletti. Portekizli oyuncu düşünmek için zaman istedi fakat gelen teklife olumlu yaklaştı. Yıllık ücrette anlaşılması durumunda Ronaldo tekrardan Real Madrid'e dönecek. (Sport)

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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