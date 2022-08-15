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  4. Son dakika: "Maxi Gomez hayırlı olsun" Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı sonrası yeni golcüsüne kavuşuyor!

Son dakika: "Maxi Gomez hayırlı olsun" Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı sonrası yeni golcüsüne kavuşuyor!

15.08.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off'a kalan Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kadrosuna soru işareti oluşturmayacak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı - lacivertliler için birçok isim gündeme gelmişti. Adaylar arasında en ciddi ilgilenilen isim Valencia'dan Maxi Gomez olmuştu. Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu için anlaşmaya vardı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybı yaşamasıyla birlikte kazanarak moral depolamak istiyor. Sarı - lacivertlilerde camia; karşılaşmaya odaklanırken, taraftarların da gözü yapılacak olan santrfor transferinde...

FENERBAHÇE MUTLU SONA YAKIN

EN CİDDİ ADAY MAXI GOMEZ'Dİ

EN CİDDİ ADAY MAXI GOMEZ'Dİ
İleri uca taraftarların kafasında soru işareti oluşturmayacak bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelmişti. Sarı - lacivertlilerin görüştüğü oyuncular arasında en ciddi düşünülen futbolcu İspanya La Liga takımı Valencia'nın forveti Maxi Gomez'di.

KANARYA'DAN YENİ ATAK

KANARYA'DAN YENİ ATAK
İspanyol ekibi ile bir süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertliler, oyuncu için yaptığı teklifi revize etti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
İspanyol basınına göre; bonuslarla birlikte 10 milyon euro'yu bulan yeni teklif, Valencia'nın istediği seviyede...

ANLAŞMAYA VARILDI

ANLAŞMAYA VARILDI
Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrasında tarafların anlaşmaya vardığı ve Kasımpaşa maçı sonrasında transferin açıklanacağı aktarıldı.

MAXI GOMEZ HABER BEKLİYOR

MAXI GOMEZ HABER BEKLİYOR
Sarı - lacivertlilerin yaptığı görüşmede anlaşmaya vardığı Maxi Gomez'in ise İstanbul'a gitmek için kulüplerin el sıkışmasını beklediği ifade edildi.
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