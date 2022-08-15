Son dakika: "Maxi Gomez hayırlı olsun" Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı sonrası yeni golcüsüne kavuşuyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybı yaşamasıyla birlikte kazanarak moral depolamak istiyor. Sarı - lacivertlilerde camia; karşılaşmaya odaklanırken, taraftarların da gözü yapılacak olan santrfor transferinde...

FENERBAHÇE MUTLU SONA YAKIN

EN CİDDİ ADAY MAXI GOMEZ'Dİ İleri uca taraftarların kafasında soru işareti oluşturmayacak bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelmişti. Sarı - lacivertlilerin görüştüğü oyuncular arasında en ciddi düşünülen futbolcu İspanya La Liga takımı Valencia'nın forveti Maxi Gomez'di.

KANARYA'DAN YENİ ATAK İspanyol ekibi ile bir süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertliler, oyuncu için yaptığı teklifi revize etti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ İspanyol basınına göre; bonuslarla birlikte 10 milyon euro'yu bulan yeni teklif, Valencia'nın istediği seviyede...

ANLAŞMAYA VARILDI Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrasında tarafların anlaşmaya vardığı ve Kasımpaşa maçı sonrasında transferin açıklanacağı aktarıldı.