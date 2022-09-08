Son dakika: Mircea Lucescu bunu da yaptı! Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Joshua King ve o an...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de kapalı gişe oynanan müsabakada Kiev takımının maç boyunca yaptığı sert fauller dikkat çekerken, yaşanan bir pozisyon sonrasında Mircea Lucescu'nun itirazı tepki topladı.
Fenerbahçeli Joshua King, 50. dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine faul yaptı. Topu kazanmak isteyen King'in kolu, rakibinin yüzüne çarptı ve hakem, Norveçli futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.
Rakibine yaptığı faulün pozisyon gereği olduğunu dile getiren King'in hakemle konuştuğu esnada Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kenarda adeta çılgına döndü.
Ukrayna ekibinin çalıştırıcısı, King'in yaptığı faulden ötürü kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde 4. hakeme şiddetli şekilde itirazlarda bulundu.
Rumen teknik adamın bu hareketini gören Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli hocaya büyük tepki gösterdi.
Maçın hakeminin kararı değişmedi ve Lucescu, 4. hakem tarafından uyarıldı.
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