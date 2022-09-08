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Son dakika: Mircea Lucescu bunu da yaptı! Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında Joshua King ve o an...

08.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Daha önce Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşan iki takım, bu kez Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaştı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu müsabakanın 50. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kırmızı kart itirazında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, Rumen çalıştırıcıya bu itirazı sonrasında tepki gösterdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de kapalı gişe oynanan müsabakada Kiev takımının maç boyunca yaptığı sert fauller dikkat çekerken, yaşanan bir pozisyon sonrasında Mircea Lucescu'nun itirazı tepki topladı.

KING'İN FAULÜ SONRASI...

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Fenerbahçeli Joshua King, 50. dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine faul yaptı. Topu kazanmak isteyen King'in kolu, rakibinin yüzüne çarptı ve hakem, Norveçli futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.

LUCESCU ÇILGINA DÖNDÜ

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Rakibine yaptığı faulün pozisyon gereği olduğunu dile getiren King'in hakemle konuştuğu esnada Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kenarda adeta çılgına döndü.

KIRMIZI KART İTİRAZI

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Ukrayna ekibinin çalıştırıcısı, King'in yaptığı faulden ötürü kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde 4. hakeme şiddetli şekilde itirazlarda bulundu.

Rumen teknik adamın bu hareketini gören Fenerbahçeli taraftarlar, deneyimli hocaya büyük tepki gösterdi.

Maçın hakeminin kararı değişmedi ve Lucescu, 4. hakem tarafından uyarıldı.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev son dakika fenerbahçe
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