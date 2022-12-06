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  4. Son dakika: Mohamed Salah'ın kankası, Süper Lig devine geliyor! İskoçlar, Beşiktaş ve Galatasaray'ı duyurdu...

Son dakika: Mohamed Salah'ın kankası, Süper Lig devine geliyor! İskoçlar, Beşiktaş ve Galatasaray'ı duyurdu...

06.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Takımlar; Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürürken, transfer için de ince eleyip sık dokuyor. Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray ile sekizinci basamakta bulunan Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız isim ortaya çıktı. İki dev kulüp, Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımı'ndan arkadaşı Mohamed Magdy Afsha için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için de kolları sıvamış durumda. Özellikle Şenol Güneş'in gelişi sonrasında başka bir kimliğe bürünmek isteyen siyah - beyazlılar, orta saha oyuncusu Mohamed Magdy Afsha için ezeli rakibi ile karşı karşıya...

SALAH'IN KANKASI SÜPER LİG DEVİNE

İSKOÇ BASINI DUYURDU

İSKOÇ BASINI DUYURDU

İskoç basını; Celtic'in Mohamed Magdy Afsha ile masaya oturduğunu ancak devre arası transfer döneminde bir hamle yapmayı seçmesi halinde İngiltere Championship ve Süper Lig kulüpleriyle rekabet etmek zorunda kalacağını öne sürdü.

"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE CELTIC"

"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE CELTIC"

Oyuncunun menajeri Abdelrahman Ismail, Mısır'daki bir radyo kanalına, "Beşiktaş, Galatasaray ve Celtic, Mohamed Magdy Afsha'yı imzalamak için yarışıyor." ifadelerini kullandı.

Futbola ülkesi Mısır'ın Ennpi takımında başlayan Afsha ardından Mısır'ın El Raja takımının yolunu tuttu. Oyuncunun sonraki adresi ise ülkesinin bir başka takımı olan Pyramids FC oldu.

Şimdilerde El Ahly formasını terleten oyuncu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 4 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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