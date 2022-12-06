Son dakika: Mohamed Salah'ın kankası, Süper Lig devine geliyor! İskoçlar, Beşiktaş ve Galatasaray'ı duyurdu...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için de kolları sıvamış durumda. Özellikle Şenol Güneş'in gelişi sonrasında başka bir kimliğe bürünmek isteyen siyah - beyazlılar, orta saha oyuncusu Mohamed Magdy Afsha için ezeli rakibi ile karşı karşıya...