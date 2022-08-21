Son dakika: Ne Alexander Sörloth ne de Maxi Gomez! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Moussa Marega oluyor...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus ile Avrupa'da başarı ve Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe, santrfor transferi için başlattığı harekatı hızlandırdı. Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth için görüşmelerine devam eden sarı - lacivertliler sürpriz bir hamle gerçekleştirdi.

MAXI GOMEZ VE ALEXANDER SÖRLOTH'TA SON DURUM

Santrfor transferi için birçok ismi listesine alan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth için yaptığı görüşmelerde belirli bir mesafe kaydetmişti.

FENERBAHÇE'NİN C PLANI

Fenerbahçe Yönetimi, iki oyuncunun transferinde aksilik meydana gelmesi halinde C planını belirledi.

KULÜPLE TEMASA GEÇİLDİ

Sarı - lacivertliler, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de forma giyen Moussa Marega için oyuncunun kulübüyle temasa geçti.

AL HILAL İLE SÖZLEŞMESİ VAR

Portekiz Ligi devi Porto'dan 2021 yılında bonservis bedeli olmadan ayrılan ve Al Hilal'e imza atan Marega'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ

Piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Moussa Marega, Mali Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Hilal ile 43 resmi karşılaşmada boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.