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Son dakika: Ne Alexander Sörloth ne de Maxi Gomez! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Moussa Marega oluyor...

21.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonuna 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle girmiş ve oynadığı iki maçtan 4 puan almıştı. Sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda santrfor transferi için girişimler hızlandırılmıştı. Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, gündemine Al Hilal'de forma giyen Moussa Marega'yı aldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus ile Avrupa'da başarı ve Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe, santrfor transferi için başlattığı harekatı hızlandırdı. Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth için görüşmelerine devam eden sarı - lacivertliler sürpriz bir hamle gerçekleştirdi.

MAXI GOMEZ VE ALEXANDER SÖRLOTH'TA SON DURUM

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Santrfor transferi için birçok ismi listesine alan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth için yaptığı görüşmelerde belirli bir mesafe kaydetmişti.

FENERBAHÇE'NİN C PLANI

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Fenerbahçe Yönetimi, iki oyuncunun transferinde aksilik meydana gelmesi halinde C planını belirledi.

KULÜPLE TEMASA GEÇİLDİ

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Sarı - lacivertliler, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de forma giyen Moussa Marega için oyuncunun kulübüyle temasa geçti.

AL HILAL İLE SÖZLEŞMESİ VAR

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Portekiz Ligi devi Porto'dan 2021 yılında bonservis bedeli olmadan ayrılan ve Al Hilal'e imza atan Marega'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ

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Piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Moussa Marega, Mali Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Al Hilal ile 43 resmi karşılaşmada boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

MOUSSA MAREGA FOTOĞRAFLARI

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