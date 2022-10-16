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Son dakika: Ne yaptın Icardi! İşte Wanda Nara'nın etkisi...

16.10.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın sezon başında transfer döneminin kapanmasına saatler kala kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geldiği günden bu yana manşetlerden düşmezken, bu kez Kayserispor mücadelesinde gösterdiği performansıyla gündemde. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan ve geldiği günden bu yana eşi Wanda Nara ile inişli-çıkışlı ilişkisiyle gündemlerden düşmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Kayserispor deplasmanına ilk 11'de başlamıştı. Geçtiğimiz hafta eşi ile barışmak için Arjantin'e giden ancak boşanma kararı alan ikilinin yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından Icardi'nin performansının nasıl olacağı merak edilirken, kendisini terk edip Arjantin’e giden, sonra boşanma davası açan ve son olarak da hamile kaldığı iddia edilen Wanda Nara’da aklı kalmış göründü.

İŞTE ICARDI'NİN KAYSERİSPOR MAÇI PERFORMANSI

Şut 2/1
Topla buluşma 17
Adam geçme 1
Kilit pas 0
Pas 11/6
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