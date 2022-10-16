Son dakika: Ne yaptın Icardi! İşte Wanda Nara'nın etkisi...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan ve geldiği günden bu yana eşi Wanda Nara ile inişli-çıkışlı ilişkisiyle gündemlerden düşmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Kayserispor deplasmanına ilk 11'de başlamıştı. Geçtiğimiz hafta eşi ile barışmak için Arjantin'e giden ancak boşanma kararı alan ikilinin yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından Icardi'nin performansının nasıl olacağı merak edilirken, kendisini terk edip Arjantin’e giden, sonra boşanma davası açan ve son olarak da hamile kaldığı iddia edilen Wanda Nara’da aklı kalmış göründü.

İŞTE ICARDI'NİN KAYSERİSPOR MAÇI PERFORMANSI