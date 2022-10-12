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  4. Son dakika: O listeye yazıldı... Arda Güler Avrupa yolcusu! Ayrılık için tarih verdiler

Son dakika: O listeye yazıldı... Arda Güler Avrupa yolcusu! Ayrılık için tarih verdiler

12.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve gösterdiği müthiş performansla herkesin beğenisini kazanmayı başaran 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in bu performansı Avrupa'da da yankı buluyor. Genç oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, bu kez Brezilya basınından oldukça konuşulacak bir makale kaleme alındı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler'in ünü Avrupa'ya da yayılmış durumda. Oyuna girdiği her dakikada takıma katkı sağlamayı başaran ve performansının yanı sıra karakteriyle de övgü alan 17 yaşındaki 'Yerli Messi' için ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Mynet - DIŞ HABERLER

Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in sözleşmesinde, "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi" bulunuyor.

Şu ana dek toplamda 156 dakika şans bulan genç futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlanırken, Arda'nın Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği haberleri de Sarı-Lacivertli taraftarların gönlüne su serpiyor...

'YETİŞKİN FUTBOLUNUN 7 ERKEK ÇOCUĞU'

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Genç yıldızda tüm bu gelişmeler yaşanırken, Brezilya basınından UOL'nin kaleme aldığı 'Yetişkin futbolunda oynayan 7 Erkek çocuk' isimle makalede Arda Güler'e de yer verildi.

'ÜLKESİNDE UZUN SÜRE KALMAZ'

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Haberde; Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamamasına rağmen bir fenomen olarak görülüyor denirken, ülkesinde daha uzun süre kalmaz gibi görünüyor ifadesine de yer verildi.

Ayrıca Güler için 'Türk Messi' yakıştırması yapılırken, 17'lik yıldızın Arsenal, Liverpool, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yakın takibinde olduğu, Arda'nın sezon sonunda bu kuluplerden birinin yolunu tutabileceğinin altı çizildi.

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