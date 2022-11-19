Son dakika: 'Ocak ayında ayrılacak' iddialarına menajerinden cevap! Joao Pedro'nun geleceği belli oldu...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin imza attırdığı isimler arasında yer alan Joao Pedro, henüz istenen performansı gösterememişti. Bu sezon sarı - lacivertli formayla 15 resmi maça çıkan Pedro; 2 gol - 1 asistlik bir oyun ortaya koymuştu. Fenerbahçeli taraftarların, performansını tartıştığı isim olan Joao Pedro'nun ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin transferi için sezon başında Galatasaray ile yarışa girdiği tecrübeli golcünün menajeri Marco Piccioli, oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan Piccioli, Joao Pedro'nun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını duyurdu. İşte o sözler...
"Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içi görüşlere sahip harika bir oyuncu."
"Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon. Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor."