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  4. Son dakika: 'Ocak ayında ayrılacak' iddialarına menajerinden cevap! Joao Pedro'nun geleceği belli oldu...

Son dakika: 'Ocak ayında ayrılacak' iddialarına menajerinden cevap! Joao Pedro'nun geleceği belli oldu...

19.11.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Galatasaray ile girdiği yarıştan galip ayrılmış ve Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı. Şu ana kadar sarı - lacivertlilerde bekleneni veremeyen 30 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Pedro'nun geleceğine dair açıklamalarda bulundu ve şampiyonluk mesajı verdi.

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin imza attırdığı isimler arasında yer alan Joao Pedro, henüz istenen performansı gösterememişti. Bu sezon sarı - lacivertli formayla 15 resmi maça çıkan Pedro; 2 gol - 1 asistlik bir oyun ortaya koymuştu. Fenerbahçeli taraftarların, performansını tartıştığı isim olan Joao Pedro'nun ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

JOAO PEDRO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin transferi için sezon başında Galatasaray ile yarışa girdiği tecrübeli golcünün menajeri Marco Piccioli, oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Piccioli, Joao Pedro'nun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını duyurdu. İşte o sözler...

"KESİNLİKLE AYRILMAK İSTEMİYOR"

"KESİNLİKLE AYRILMAK İSTEMİYOR"

"Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içi görüşlere sahip harika bir oyuncu."

"10 NUMARA DAHA UYGUN"

"10 NUMARA DAHA UYGUN"

"Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon. Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor."

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