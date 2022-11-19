Son dakika: 'Ocak ayında ayrılacak' iddialarına menajerinden cevap! Joao Pedro'nun geleceği belli oldu...

"10 NUMARA DAHA UYGUN"

"Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon. Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor."