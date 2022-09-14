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Son dakika: 'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!' Galatasaray'da transfer bitmiyor! Çağlar Söyüncü Aslan gibi...

14.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da takviyeler ocak ayında da devam edecek. Transferin son gününde Mauro Icardi, Milot Rashica, Ross, Yusuf Demir ve Juan Mata'ya imza attıran sarı - kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için de girişimlerde bulunmuştu. Adı Fenerbahçe ile de anılan Söyüncü için sarı - kırmızılıların transfer operasyonunu devam ettirdiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 13 puan toplayarak 5. sırada yer alan Galatasaray, yaz transfer dönemini çok hızlı geçirmişti. Kadrosuna toplam 13 futbolcu katan sarı - kırmızılılar, son gün ise 5 futbolcuya imza attırmıştı. Galatasaray, sol bek ve stoper transferleri için de birçok girişimde bulunmuş ancak hedefteki isimlerle anlaşma sağlanamamıştı.

ŞİMDİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetim, yaz transfer dönemi sona erse de çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon şampiyon olarak Avrupa arenasında yeniden boy göstermek isteyen Aslan, sezon sonu için şimdiden harekete geçti.

GÖRÜŞMELER YARIM KALMIŞTI

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Transfer operasyonuna hız kesmeden devam eden sarı - kırmızılılar, Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için İngiliz kulübü ve oyuncuyla görüşmüştü. Milli futbolcu için anlaşmaya varamayan Cimbom'un bu transferi bitirmek için yeniden harekat başlattığı ortaya çıktı.

GALATASARAY FIRSAT PEŞİNDE

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Başarılı savunma oyuncusunun Leicester City ile kontratnın sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray Yönetimi, Çağlar Söyüncü'yü bonservis bedeli olmadan kadroya katmak istediği aktarıldı.

OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME

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Aslan'ın, Çağlar Söyüncü'nün Leicester ile yeni sözleşme için anlaşmaya varmaması halinde oyuncuyla ocak ayında ön kontrat imzalayabilecği öğrenildi.

Dört yıldır Leicester City'de oynayan Söyüncü, bu sezon 1 resmi maçta forma giydi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FOTOĞRAFLARI

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