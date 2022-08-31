Son dakika: Okan Buruk çok istemişti, Galatasaray'ın yeni sol beki Jordan Amavi oldu! Sözleşmesi bile ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz hafta yönetimle yaptığı görüşmelerin nedeni ortaya çıktı.

OKAN BURUK, YÖNETİMLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Galatasaray'ın çalıştırıcısı Buruk, geçtiğimiz hafta başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

SOL BEK TAKVİYESİ İSTEMİŞTİ

Deneyimli hocanın yapılan görüşmede Patrick van Aanholt'tan memnun olmadığı ve sol bek takviyesinin bir an önce bitirilmesini istediği kaydedilmişti.

GÜNDEMDEKİ İSİM JORDAN AMAVI OLMUŞTU

Buruk'u bu talebi doğrultusunda harekete geçen yönetimin gündemine birçok isim gelmiş ve bu oyuncular arasında en ciddi ilgilenilen futbolcu Marsilya'dan Jordan Amavi olmuştu.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI

L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Marsilya ile Jordan Amavi'yi satın alma opsiyonlu kiralamak için anlaşmaya vardı. Anlaşma gereği sarı - kırmızılılar 28 yaşındaki Fransız sol bekin maaşının bir kısmının ödeyeceği belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Oyuncunun, kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ve resmi imzayı atacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 13 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.