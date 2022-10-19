Son dakika: 'Okan Buruk ile yollar ayrılacak! Terim mi gelecek?' Ahmet Çakar bombayı patlattı! Galatasaray taraftarı merak içinde...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu hedef doğrultusunda kadrosuna birçok önemli ismi katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Yusuf Demir ve Fredrik Midtsjö gibi oyunculara imza attırılmıştı.
AHMET ÇAKAR, BOMBAYI PATLATTI
ANTALYA DEPLASMANINDAN 3 PUAN
Sezona Antalyaspor deplasmanıyla başlayan Galatasaray, Gomis'in son dakika golüyle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmış ve 3 puanı cebine koymuştu.
GİRESUN'A MAĞLUBİYET
İkinci haftada ise Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da oynanan oyun, tepki çekmişti.
ÜMRANİYESPOR VE TRABZONSPOR MAÇLARI
Sonrasında Ümraniyespor deplasmanında yine Gomis ile gülen Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkarmıştı.
3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Sarı - kırmızılılar, Trabzonspor'un ardından Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaları kazanarak 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.
ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANINDAN GALİBİYET ÇIKMADI
Bu seriyle birlikte Galatasaray, 8. haftayı BAY geçen ekip olmuştu. Ara sonrasında Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmıştı.
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