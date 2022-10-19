Son dakika: 'Okan Buruk ile yollar ayrılacak! Terim mi gelecek?' Ahmet Çakar bombayı patlattı! Galatasaray taraftarı merak içinde...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu hedef doğrultusunda kadrosuna birçok önemli ismi katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Yusuf Demir ve Fredrik Midtsjö gibi oyunculara imza attırılmıştı.