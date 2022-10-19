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Son dakika: 'Okan Buruk ile yollar ayrılacak! Terim mi gelecek?' Ahmet Çakar bombayı patlattı! Galatasaray taraftarı merak içinde...

19.10.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımına oynattığı oyun kamuoyunda tartışma yaratırken, spor yazarı Ahmet Çakar'dan bomba etkisi yaratacak bir yorum geldi. Çakar, Galatasaray'ın gelecek haftalarda alacağı olası başarısız sonuçlar sonrasında Okan Buruk ile yolların ayrılacağını iddia etti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu hedef doğrultusunda kadrosuna birçok önemli ismi katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Yusuf Demir ve Fredrik Midtsjö gibi oyunculara imza attırılmıştı.

AHMET ÇAKAR, BOMBAYI PATLATTI

ANTALYA DEPLASMANINDAN 3 PUAN

ANTALYA DEPLASMANINDAN 3 PUAN
Sezona Antalyaspor deplasmanıyla başlayan Galatasaray, Gomis'in son dakika golüyle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmış ve 3 puanı cebine koymuştu.

GİRESUN'A MAĞLUBİYET

GİRESUN'A MAĞLUBİYET
İkinci haftada ise Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da oynanan oyun, tepki çekmişti.

ÜMRANİYESPOR VE TRABZONSPOR MAÇLARI

ÜMRANİYESPOR VE TRABZONSPOR MAÇLARI
Sonrasında Ümraniyespor deplasmanında yine Gomis ile gülen Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkarmıştı.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Sarı - kırmızılılar, Trabzonspor'un ardından Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaları kazanarak 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.

ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANINDAN GALİBİYET ÇIKMADI

ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANINDAN GALİBİYET ÇIKMADI
Bu seriyle birlikte Galatasaray, 8. haftayı BAY geçen ekip olmuştu. Ara sonrasında Adana Demirspor deplasmanına giden Galatasaray, 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrılarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmıştı.
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