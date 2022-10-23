SON DAKİKA: Ortalık karıştı! Galatasaray'dan gece yarısı açıklaması!

Süper Lig'in 11. haftası uzun süre akıllardan çıkmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibi ile 2-2 berabere kalırken, mücadeleyi 9 kişi tamamlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik. Galatasaray'a karşı savaş başladı. Bu sadece hakemler değil. Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız. Merak etmesinler. Biz bu savaşta varız. Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!" şeklinde sert bir açıklamada bulunurken, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da maç sonu açıklamada bulundu. İŞTE ERDEN TİMUR'UN O SÖZLERİ!

"KONUŞULACAK BİR TARAFI YOK" "Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline geldi. Bilerek bu hale getirdiler. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla bilinen bir hakemi böyle bir maça atayarak hafta içi yaptığımız basın toplantısında, ki her kelimesiyle arkasındayız ve doğruyu söyledik, kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi özeleştirilerimizi de yaptığımız bir basın toplantısıydı.