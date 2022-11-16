Son dakika: 'Parçalı derken, Çubuklu'yu giyecek!' Galatasaray istedi, Fenerbahçe kapıyor! Milli yıldız Mert Müldür, Kadıköy yolunda...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla liderlik koltuğunda bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçen yönetim, gündemine bir dönem Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Mert Müldür'ü aldı.
Sezon başından itibaren birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan ve Samet Akaydın isimlerini listeye aldığı ifade ediliyordu.
Sabah Spor'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe Yönetimi'nin milli yıldız için yakın temas kurduğu belirtilirken, ailecek Fenerbahçeli olan Müldür ailesinin ilgiden memnun olduğu aktarıldı.
Sarı - lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumunu araştırdığı ifade edilirken, transferi ocak ayında bitirmek kaydedildi.
Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile oynanan ilk hafta karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlık geçiren Mert Müldür, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 1 asist yapmıştı.