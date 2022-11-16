SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: 'Parçalı derken, Çubuklu'yu giyecek!' Galatasaray istedi, Fenerbahçe kapıyor! Milli yıldız Mert Müldür, Kadıköy yolunda...

Son dakika: 'Parçalı derken, Çubuklu'yu giyecek!' Galatasaray istedi, Fenerbahçe kapıyor! Milli yıldız Mert Müldür, Kadıköy yolunda...

16.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 arasında yer alarak giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına oynattığı futbol taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı. Son dönemde sakatlıklar nedeniyle rotasyonda sıkışma yaşayan Portekizli teknik adam, transferde önceliğini savunma hattı olduğunu dile getirmişti. Fenerbahçe Yönetimi de gündemine Sassuolo'da oynayan Mert Müldür'ü aldı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla liderlik koltuğunda bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçen yönetim, gündemine bir dönem Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Mert Müldür'ü aldı.

FENERBAHÇE'DEN MERT MÜLDÜR ATAĞI

KAAN VE SAMET KONUŞULUYORDU

KAAN VE SAMET KONUŞULUYORDU

Sezon başından itibaren birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan ve Samet Akaydın isimlerini listeye aldığı ifade ediliyordu.

FENERBAHÇE HAREKAT BAŞLATTI

FENERBAHÇE HAREKAT BAŞLATTI

Sabah Spor'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

AİLESİ DE MEMNUN

AİLESİ DE MEMNUN

Fenerbahçe Yönetimi'nin milli yıldız için yakın temas kurduğu belirtilirken, ailecek Fenerbahçeli olan Müldür ailesinin ilgiden memnun olduğu aktarıldı.

OCAK AYINDA BİTİRME HEDEFİ

OCAK AYINDA BİTİRME HEDEFİ

Sarı - lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumunu araştırdığı ifade edilirken, transferi ocak ayında bitirmek kaydedildi.

TALİHSİZ SAKATLIK

TALİHSİZ SAKATLIK

Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile oynanan ilk hafta karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlık geçiren Mert Müldür, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta 1 asist yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Mert Müldür son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Selçuk İnan göreve başlıyor!

Selçuk İnan göreve başlıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.