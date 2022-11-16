Son dakika: 'Parçalı derken, Çubuklu'yu giyecek!' Galatasaray istedi, Fenerbahçe kapıyor! Milli yıldız Mert Müldür, Kadıköy yolunda...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29 puanla liderlik koltuğunda bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçen yönetim, gündemine bir dönem Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Mert Müldür'ü aldı.