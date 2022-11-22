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Son dakika: Patrick van Aanholt'tan Galatasaray'a ağır fatura! 3,5 milyon euro'luk fesih...

22.11.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan Patrick van Aanholt'un devre arasında takımdan gönderilmesi planlanıyor. Sarı - kırmızılıların sol bek oyuncusunun sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ederken, ortaya beklenmedik bir fatura çıktı. Hollandalı futbolcu, 31 Mayıs 2024’te sona erecek sözleşmesindeki tüm bedelin ödenmesini talep etti.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da üst üste alınan galibiyetlerin sevinci yaşanırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek takviyesi yapmayı planlayan sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'A AĞIR FATURA

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Deneyimli çalıştırıcının gözden çıkardığı Patrick van Aanholt'un sözleşmesinin feshi gündemde...

MASAYA OTURULDU

MASAYA OTURULDU

Oyuncuyu devre arasında takımdan göndermeyi planlayan sarı - kırmızılı yönetim, Hollandalı sol bekin kontratını karşılıklı olarak sonlandırmak için menajeriyle masaya oturdu.

DÜNYALARI İSTEDİ

DÜNYALARI İSTEDİ

Milliyet'in haberine göre; Aanholt, 2024'te sona erecek olan sözleşmesindeki tüm alacaklarının ödenmesini ve bu süre içerisinde kazanacakları bonusları da istedi.

KALAN 1,5 YIL İÇİN...

KALAN 1,5 YIL İÇİN...

Kontratında kalan 1,5 yıl için 2 milyon 850 bin euro isteyen 32 yaşındaki futbolcu, bonuslarının da kazanmış gibi kendisine verilmesini talepetti.

750 BİN EURO DAHA

750 BİN EURO DAHA

Sözleşmesin 1 milyon 50 bin euro'luk bir bonus maddesi bulunan tecrübeli ismin bu paranın da 750 bin euro'luk kısmını istediği belirtildi.

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