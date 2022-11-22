Son dakika: Patrick van Aanholt'tan Galatasaray'a ağır fatura! 3,5 milyon euro'luk fesih...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray'da üst üste alınan galibiyetlerin sevinci yaşanırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek takviyesi yapmayı planlayan sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Deneyimli çalıştırıcının gözden çıkardığı Patrick van Aanholt'un sözleşmesinin feshi gündemde...
Oyuncuyu devre arasında takımdan göndermeyi planlayan sarı - kırmızılı yönetim, Hollandalı sol bekin kontratını karşılıklı olarak sonlandırmak için menajeriyle masaya oturdu.
Milliyet'in haberine göre; Aanholt, 2024'te sona erecek olan sözleşmesindeki tüm alacaklarının ödenmesini ve bu süre içerisinde kazanacakları bonusları da istedi.
Kontratında kalan 1,5 yıl için 2 milyon 850 bin euro isteyen 32 yaşındaki futbolcu, bonuslarının da kazanmış gibi kendisine verilmesini talepetti.
Sözleşmesin 1 milyon 50 bin euro'luk bir bonus maddesi bulunan tecrübeli ismin bu paranın da 750 bin euro'luk kısmını istediği belirtildi.