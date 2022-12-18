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Son dakika: 'Pislik herif, ne gülüyorsun?' Hırvatistan - Fas maçı sonrası büyük olay! Dejan Lovren, gazeteciye çıkıştı...

18.12.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası heyecanının sona ermesine kısa bir süre kalmasına rağmen olayların ardı arkası kesilmiyor. Fas ile üçüncülük maçına çıkan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi olan Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlarından Dejan Lovren, karşılaşmanın ardından bir gazeteciyle tartıştı. Lovren, gazeteciye ağır ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda sona yaklaşılırken, üçüncülük maçı oynandı. Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Hırvatistan, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Maçın ardından ise büyük bir olay meydana geldi.

LOVREN OLAY ÇIKARDI

STATTAN AYRILACAĞI ESNADA...

STATTAN AYRILACAĞI ESNADA...

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlarından stoper oyuncusu Dejan Lovren, üçüncülük kutlamasının ardından stadyumdan ayrılmak için yola koyuldu.

GAZETECİLERDEN RİCA

GAZETECİLERDEN RİCA

Basın mensupları, gazetecilerin olduğu alandan geçen Lovren'den açıklama yapmasını rica etti.

BİR KİŞİ GÜLÜNCE...

BİR KİŞİ GÜLÜNCE...

Bu talebi reddeden tecrübeli futbolcu, o sırada bir gazetecinin güldüğünü fark etti ve adeta çılgına döndü.

"NE GÜLÜYORSUN? PİSLİK HERİF!"

"NE GÜLÜYORSUN? PİSLİK HERİF!"

Lovren, Telegraf çalışanı bir gazeteciye "Ne gülüyorsun, dalga geçiyorsun değil mi? Pislik herif! Bize başından beri inanmayanlar arasında sen de vardın! Ne oldu şimdi?" şeklinde ağır ifadeler kullandı.

"BU SÖYLEDİKLERİN UTANÇ VERİCİ"

"BU SÖYLEDİKLERİN UTANÇ VERİCİ"

Bu esnada Lovren'i sakinleştirmeye çalışan gazeteciler, "Lovren lütfen sakin ol. Burada 30 kişiyiz ve hepimizin önünde böyle hakaretler etmen anlamsız. Bu söylediklerin utanç verici." diyerek oyuncuya tepki gösterdi.

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