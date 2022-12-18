Son dakika: 'Pislik herif, ne gülüyorsun?' Hırvatistan - Fas maçı sonrası büyük olay! Dejan Lovren, gazeteciye çıkıştı...

"NE GÜLÜYORSUN? PİSLİK HERİF!"

Lovren, Telegraf çalışanı bir gazeteciye "Ne gülüyorsun, dalga geçiyorsun değil mi? Pislik herif! Bize başından beri inanmayanlar arasında sen de vardın! Ne oldu şimdi?" şeklinde ağır ifadeler kullandı.