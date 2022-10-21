SON DAKİKA: PSG'de büyük kriz, yönetime Neymar resti! 'Gönderin yoksa...'

Fransız devi Paris Saint-Germain'de Mbappe-Neymar gerginliği sürüyor. Mbappe'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle Neymar'ı takımda istemediği öne sürülürken, İspanyol basınında konuyla alakalı flaş bir ortaya atıldı.

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NEYMAR GİTMEZSE...

İspanyol haber kaynaklarından El Pais'e göre 23 yaşındaki oyuncu Mbappe, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmede, Neymar'ın gitmesi durumunda sözleşmesini yerine getireceğini ve kulüpte kalacağını söyledi. Haberde, Fransız oyuncunun, 'titizliğe dayalı bir yönetim modeli' istediğini ve Neymar'ın gösterdiği disiplin eksikliğinden memnun olmadığı yazıldı.

GÖNDERMEK İSTEDİLER...

Bir başka haber kaynağı Sport'a göre ise PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin hoşnutsuzluğunu gidermek için bir şeyler yapması gerektiğini gördü ve bu nedenle yaz aylarında Neymar için potansiyel bir talip bulmaya çalıştı. Bununla birlikte, tek seçenek Newcastle United'dı ve Neymar, St James'Park'a gitmekle hiç ilgilenmedi.

TAKIM MBAPPE'YE KARŞI!

Mbappe ve Neymar arasındaki gerilim son zamanlar yükselirken, geçtiğimiz haftalarda ünlü basın organı L'Equipe, takımda Mbappe'ye karşı hoşnutsuzluğun artmaya devam ettiğini iddia etmişti. Takım arkadaşlarının birçoğunun, Fransız yıldızın her hafta değişmeye devam eden tutumundan memnun olmadığı ve Mbappe'nin takım içinde giderek daha fazla memnuniyetsizlik yarattığı iddia edildi.