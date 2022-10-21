SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. SON DAKİKA: PSG'de büyük kriz, yönetime Neymar resti! 'Gönderin yoksa...'

SON DAKİKA: PSG'de büyük kriz, yönetime Neymar resti! 'Gönderin yoksa...'

21.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Paris Saint Germain'de Neymar krizi büyüyor. Yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Neymar'ın disiplinsiz tavırları sonrası yönetime tepki gösterirken, Brezilyalı yıldızın takımdan gönderilmesini istediğini bildirdi. Yaşanan bu durum birçok haber kaynağına bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransız devi Paris Saint-Germain'de Mbappe-Neymar gerginliği sürüyor. Mbappe'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle Neymar'ı takımda istemediği öne sürülürken, İspanyol basınında konuyla alakalı flaş bir ortaya atıldı.

Mynet-DIŞ HABERLER

NEYMAR GİTMEZSE...

626

İspanyol haber kaynaklarından El Pais'e göre 23 yaşındaki oyuncu Mbappe, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmede, Neymar'ın gitmesi durumunda sözleşmesini yerine getireceğini ve kulüpte kalacağını söyledi. Haberde, Fransız oyuncunun, 'titizliğe dayalı bir yönetim modeli' istediğini ve Neymar'ın gösterdiği disiplin eksikliğinden memnun olmadığı yazıldı.

GÖNDERMEK İSTEDİLER...

6352266579da3e1e404e7ab0

Bir başka haber kaynağı Sport'a göre ise PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin hoşnutsuzluğunu gidermek için bir şeyler yapması gerektiğini gördü ve bu nedenle yaz aylarında Neymar için potansiyel bir talip bulmaya çalıştı. Bununla birlikte, tek seçenek Newcastle United'dı ve Neymar, St James'Park'a gitmekle hiç ilgilenmedi.

TAKIM MBAPPE'YE KARŞI!

0e526a6ce8664658b0617b999ba4e627

Mbappe ve Neymar arasındaki gerilim son zamanlar yükselirken, geçtiğimiz haftalarda ünlü basın organı L'Equipe, takımda Mbappe'ye karşı hoşnutsuzluğun artmaya devam ettiğini iddia etmişti. Takım arkadaşlarının birçoğunun, Fransız yıldızın her hafta değişmeye devam eden tutumundan memnun olmadığı ve Mbappe'nin takım içinde giderek daha fazla memnuniyetsizlik yarattığı iddia edildi.

Screenshot_2

MBAPPE - NEYMAR FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Neymar son dakika kriz mbappe psg psg başkanı yaşında ak iyet neymar,

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeği ortayı çıktı! Meğer gerçek çok farklıymış...

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeği ortayı çıktı! Meğer gerçek çok farklıymış...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.