Son dakika: Rüya gibi transfer! Dünya Kupası'nı kasıp kavuran Angel Di Maria için Galatasaray devrede!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası geçtiğimiz gece sona erdi. Dev turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmiş ve 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan 120 dakikanın ardından geçilen seri penaltı atışlarında Tangocuların yüzü gülmüştü.
Arjantin Milli Takımı'nda Angel Di Maria'nın turnuva boyunca gösterdiği performansın yanı sıra Fransa ile oynanan finalde ortaya koyduğu oyun, tüm futbolseverlerin beğenisini toplamıştı.
Fransa'ya karşı takımının ilk golündeki penaltıyı yaptıran yıldız futbolcu, ikinci golde de ağları sarsan isim olmuştu.
Arjantin'in kupayı kazanmasında Lionel Messi ile başrol oynayan Angel Di Maria için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve sezon başında kadrosuna dünyaca ünlü birçok futbolcuyu katan Galatasaray'ın, Arjantinli yıldız için devreye girdiği iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; sarı - kırmızılılar, Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria için şartları sordu.