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  4. Son dakika: Rüya gibi transfer! Dünya Kupası'nı kasıp kavuran Angel Di Maria için Galatasaray devrede!

Son dakika: Rüya gibi transfer! Dünya Kupası'nı kasıp kavuran Angel Di Maria için Galatasaray devrede!

19.12.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'den sonra en çok konuşulan isimlerden biri olan Angel Di Maria, final maçına da damgasını vurmuştu. Karşılaşmada 1 gol atan ve Lionel Messi'nin kullandığı penaltıda faulü alan isim olan yıldız futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Sarı - kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü oyuncu için bilgi aldığı öne sürüldü.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası geçtiğimiz gece sona erdi. Dev turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmiş ve 3-3'lük eşitlikle sonuçlanan 120 dakikanın ardından geçilen seri penaltı atışlarında Tangocuların yüzü gülmüştü.

ANGEL DI MARIA HAREKATI

HERKESİN BEĞENİSİNİ TOPLAMIŞTI

HERKESİN BEĞENİSİNİ TOPLAMIŞTI

Arjantin Milli Takımı'nda Angel Di Maria'nın turnuva boyunca gösterdiği performansın yanı sıra Fransa ile oynanan finalde ortaya koyduğu oyun, tüm futbolseverlerin beğenisini toplamıştı.

FRANSA KARŞISINDA ŞOV YAPTI

FRANSA KARŞISINDA ŞOV YAPTI

Fransa'ya karşı takımının ilk golündeki penaltıyı yaptıran yıldız futbolcu, ikinci golde de ağları sarsan isim olmuştu.

FLAŞ İDDİA ORTAYA ATILDI

FLAŞ İDDİA ORTAYA ATILDI

Arjantin'in kupayı kazanmasında Lionel Messi ile başrol oynayan Angel Di Maria için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve sezon başında kadrosuna dünyaca ünlü birçok futbolcuyu katan Galatasaray'ın, Arjantinli yıldız için devreye girdiği iddia edildi.

ŞARTLAR SORULDU

ŞARTLAR SORULDU

A Spor'un haberine göre; sarı - kırmızılılar, Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria için şartları sordu.

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