Son dakika: 'S... git Mesut, bir bebek gibi ağla!' Mesut Özil, otobiyografisinde öyle şeyler anlattı ki...

Son dakika haberleri: Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferiyle dünya basınında büyük yankı uyandıran Mesut Özil, sarı - lacivertlilerde beklenen performansı gösterememiş ve sezon başında teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir'e imza atmıştı. Burada da geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı açıklanan Mesut Özil, otobiyografisinde anlattıklarıyla futbol gündemine damgasını vurdu.
Real Madrid'de oynadığı dönemde teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadıkları problemden bahseden Mesut Özil, tecrübeli çalıştırıcının kendisine küfür ettiğini ve bir tartışma içine girdiklerini söyledi.
Harika bir ilk yarı geçirdiğimden emindim ancak Jose Mourinho, devre arasında bana çok kızmıştı. Herkesten önce beni azarlamaya başladı.
Devrenin sonuna doğru oyundan biraz düşmüş olabilirim ama soyunma odasında, tüm takımın önünde bana bağırmaya değer miydi?
"S.... git Mesut! Buraya koşacaksın!" İlk yarı boyunca bana böyle bağırmıştı.
Soyunma odasında ise "Gücünün yüzde 50'siyle oynamak senin için yeterli mi?" diye sordu.
O an Mourinho'ya karşı nefretle dolmuştum ama sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü onu seviyordum ve ona karşı saygım vardı.