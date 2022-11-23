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  4. Son dakika: 'S... git Mesut, bir bebek gibi ağla!' Mesut Özil, otobiyografisinde öyle şeyler anlattı ki...

Son dakika: 'S... git Mesut, bir bebek gibi ağla!' Mesut Özil, otobiyografisinde öyle şeyler anlattı ki...

23.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran ve Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, otobiyografisinde flaş itiraflarda bulundu. Real Madrid'de oynadığı dönemi anlatan tecrübeli futbolcunun teknik direktör Jose Mourinho ile arasında geçen diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Mesut Özil, Mourinho'nun bir maçın devre arasında kendisine küfür ettiğini ve aralarında tartışma çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Son dakika haberleri: Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferiyle dünya basınında büyük yankı uyandıran Mesut Özil, sarı - lacivertlilerde beklenen performansı gösterememiş ve sezon başında teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir'e imza atmıştı. Burada da geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı açıklanan Mesut Özil, otobiyografisinde anlattıklarıyla futbol gündemine damgasını vurdu.

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Real Madrid'de oynadığı dönemde teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadıkları problemden bahseden Mesut Özil, tecrübeli çalıştırıcının kendisine küfür ettiğini ve bir tartışma içine girdiklerini söyledi.

MESUT ÖZİL'İN OTOBİYOGRAFİSİNDE ŞU İFADELER YER ALDI;

ÖZİL'DEN BOMBA AÇIKLAMALAR

"MOURINHO BANA ÇOK KIZMIŞTI"

"MOURINHO BANA ÇOK KIZMIŞTI"

Harika bir ilk yarı geçirdiğimden emindim ancak Jose Mourinho, devre arasında bana çok kızmıştı. Herkesten önce beni azarlamaya başladı.

"BANA BAĞIRMAYA DEĞER MİYDİ?"

"BANA BAĞIRMAYA DEĞER MİYDİ?"

Devrenin sonuna doğru oyundan biraz düşmüş olabilirim ama soyunma odasında, tüm takımın önünde bana bağırmaya değer miydi?

"S.... GİT MESUT!"

"S.... GİT MESUT!"

"S.... git Mesut! Buraya koşacaksın!" İlk yarı boyunca bana böyle bağırmıştı.

"YÜZDE 50 İLE OYNAMAK YETERLİ Mİ?"

"YÜZDE 50 İLE OYNAMAK YETERLİ Mİ?"

Soyunma odasında ise "Gücünün yüzde 50'siyle oynamak senin için yeterli mi?" diye sordu.

"O AN NEFRETLE DOLMUŞTUM"

"O AN NEFRETLE DOLMUŞTUM"

O an Mourinho'ya karşı nefretle dolmuştum ama sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü onu seviyordum ve ona karşı saygım vardı.

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