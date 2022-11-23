Son dakika: 'S... git Mesut, bir bebek gibi ağla!' Mesut Özil, otobiyografisinde öyle şeyler anlattı ki...

Son dakika haberleri: Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferiyle dünya basınında büyük yankı uyandıran Mesut Özil, sarı - lacivertlilerde beklenen performansı gösterememiş ve sezon başında teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir'e imza atmıştı. Burada da geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı açıklanan Mesut Özil, otobiyografisinde anlattıklarıyla futbol gündemine damgasını vurdu.

Real Madrid'de oynadığı dönemde teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadıkları problemden bahseden Mesut Özil, tecrübeli çalıştırıcının kendisine küfür ettiğini ve bir tartışma içine girdiklerini söyledi.

MESUT ÖZİL'İN OTOBİYOGRAFİSİNDE ŞU İFADELER YER ALDI;