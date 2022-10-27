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Son dakika: 'Şampiyon ekip toplanıyor!' Şenol Güneş ile birlikte o da Beşiktaş'a geri dönüyor!

27.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Şenol Güneş ile anlaşan siyah - beyazlıların kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması beklenirken, deneyimli çalıştırıcının ekibi merak ediliyordu. Beşiktaş'ta daha önce görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Tamer Tuna'nın da teknik heyete katılma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael'in kontratı karşılıklı olarak feshedilmişti. Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİNDE KİMLER OLACAK?

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI
Siyah-beyazlı taraftarlarla güçlü bir bağ kuramadığı gözlemlenen Fransız teknik adam, alınan saha sonuçlarında da istikrar sağlayamadı.

SADECE BİR KEZ ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANDI

SADECE BİR KEZ ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANDI
Ismael, görev yaptığı süre boyunca sadece bir kez üst üste 3 galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olması, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu.

MERAK EDİLİYORDU

MERAK EDİLİYORDU
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ardından takımın başına geçecek isim merak ediliyordu. Gözler, siyah - beyazlı yönetimin vereceği karara çevrilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞILDI

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞILDI
Beşiktaş Yönetimi'nde yapılan toplantı sonrasında Şenol Güneş ile görüşüldü ve deneyimli çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldı.

SÜRPRİZ GELİŞME

SÜRPRİZ GELİŞME
Resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenen siyah - beyazlılarda tecrübeli teknik adam ile birlikte bir ismin daha geri dönme ihtimali ortaya çıktı.
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