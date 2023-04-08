Son dakika: 'Şampiyonlar Ligi hediyesi Angel Di Maria!' Süper Lig devi, bombayı patlatıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yarışında son viraja girilirken hata yapmak istemiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'den 1 maç fazlası bulunan ve 9 puanlık bir fark yakalayan sarı - kırmızılılar, sezonu şampiyonlukla taçlandırmak ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi vizesi almayı planlıyor.