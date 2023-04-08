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Son dakika: 'Şampiyonlar Ligi hediyesi Angel Di Maria!' Süper Lig devi, bombayı patlatıyor...

08.04.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'den 1 maç fazlası bulunan Galatasaray, 9 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen sarı - kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarına şimdiden start verdi. Bu sezon başında dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray'da planlamanın yine aynı şekilde yapılacağı ön görülürken, ilk hedefin Angel Di Maria olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yarışında son viraja girilirken hata yapmak istemiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'den 1 maç fazlası bulunan ve 9 puanlık bir fark yakalayan sarı - kırmızılılar, sezonu şampiyonlukla taçlandırmak ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi vizesi almayı planlıyor.

ANGEL DI MARIA BOMBASI

GALATASARAY'DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

GALATASARAY'DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu hedef doğrultusunda sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına da şimdiden başladı.

GÜNDEM: ANGEL DI MARIA

GÜNDEM: ANGEL DI MARIA

Yine önemli isimleri transfer etmek isteyen sarı - kırmızılıların gündemine Serie A devi Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria geldi.

'TAKIMDAN AYRILACAK' İDDİASI

'TAKIMDAN AYRILACAK' İDDİASI

İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli starın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

İTALYANLAR DUYURDU

İTALYANLAR DUYURDU

Çizme basınının haberine göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hedefleyen Di Maria, Galatasaray ile görüştü ve iki taraf transfer için söz kesti.

DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI

DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon üst düzey bir performans sergileyen Angel Di Maria'nın yaz transfer sezonundaki ilk büyük hamle olacağı kaydedildi.

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