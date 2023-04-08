Son dakika: 'Şampiyonlar Ligi hediyesi Angel Di Maria!' Süper Lig devi, bombayı patlatıyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yarışında son viraja girilirken hata yapmak istemiyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'den 1 maç fazlası bulunan ve 9 puanlık bir fark yakalayan sarı - kırmızılılar, sezonu şampiyonlukla taçlandırmak ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi vizesi almayı planlıyor.
Bu hedef doğrultusunda sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına da şimdiden başladı.
Yine önemli isimleri transfer etmek isteyen sarı - kırmızılıların gündemine Serie A devi Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria geldi.
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli starın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Çizme basınının haberine göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hedefleyen Di Maria, Galatasaray ile görüştü ve iki taraf transfer için söz kesti.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon üst düzey bir performans sergileyen Angel Di Maria'nın yaz transfer sezonundaki ilk büyük hamle olacağı kaydedildi.