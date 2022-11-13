Son dakika: 'Şehirden affımı istiyorum!' Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Konyaspor maçı sonunda patladı ve istifa sinyali verdi!

"KENDİMİ YOK ETME NOKTASINA GELDİM"

"Büyük badireler atlatarak Kayserispor'u ligde tuttuklarını anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti: "3 yılda inanılmaz mücadeleler verdik. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Varımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Hem kendi işim, hem kendi ailem, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Bu konuyu şehrin dinamiklerine duyurmak istiyorum."