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Son dakika: 'Şehirden affımı istiyorum!' Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Konyaspor maçı sonunda patladı ve istifa sinyali verdi!

13.11.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor’a 2-1 kaybettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İstifa sinyali veren Gözbaşı, "Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, "Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor." dedi.

BERNA GÖZBAŞI İSYAN ETTİ

Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de transfer yasaklarına rağmen üst sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Bütün zorluklara rağmen hocaları ve futbolcularının gayretlerinin takımı bir yerlere getirdiğini belirten Gözbaşı, 3 yıl önce takım çok zor bir durumdayken başkan olduğunu anımsattı.

"KENDİMİ YOK ETME NOKTASINA GELDİM"

"KENDİMİ YOK ETME NOKTASINA GELDİM"

"Büyük badireler atlatarak Kayserispor'u ligde tuttuklarını anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti: "3 yılda inanılmaz mücadeleler verdik. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Varımı yok ettim. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Hem kendi işim, hem kendi ailem, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Bu konuyu şehrin dinamiklerine duyurmak istiyorum."

"AFFIMI İSTİYORUM"

"AFFIMI İSTİYORUM"

"45 günlük arada mutlaka bu kulübe şehrin sahip çıkması gerekiyor. Dünya Kupası'nın olduğu süreçte kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Ben bu konuda artık şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum."

"SAHİP ÇIKILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUM"

"SAHİP ÇIKILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUM"

"Herkese teşekkür ediyorum. Getirdiğim bu noktadan sonra Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için, sahip çıkılması için gerekli çağrıyı yapıyorum. Herkese, camiamıza çok teşekkür ediyorum."

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