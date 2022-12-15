Son dakika: 'Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi...' Galatasaray'da Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'ten sonra kaptan belli oldu! Kendisi açıkladı...

"KAPTANLIK KONUSUNU KONUŞTUK"

"Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden Ağabey ile yaptık. Böyle bir şey düşünmüşler. Kaptanlık rolü verilmeden önce de Türkler ve yabancılar arasında köprü olma işini yapmaya çalışıyordum. Hocamızla, Erden Ağabey ile bunu konuştuk. 'Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin' dediler. Ben de teşekkür ettim."