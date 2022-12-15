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Son dakika: 'Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi...' Galatasaray'da Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'ten sonra kaptan belli oldu! Kendisi açıkladı...

15.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray'da adı transfer dedikodularına karışan Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı - kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Aktürkoğlu, hedefinin Avrupa olduğunu ifade etti. Genç futbolcu ayrıca takımın üçüncü kaptanı olduğunu da açıkladı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 27 puanla 2. sırada giren Galatasaray, çalışmalarını Antalya'daki kampta sürdürüyor. Hazırlık maçlarıyla formunu korumak isteyen sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, medya mensuplarının sorularını cevapladı.

Kerem Aktürkoğlu; transfer dedikodularıyla ilgili konuşurken, Avrupa'da oynama hedefinden bahsetti. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üçüncü kaptanı olduğunu da söyledi. İşte o sözler...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"KAPTANLIK KONUSUNU KONUŞTUK"

"KAPTANLIK KONUSUNU KONUŞTUK"

"Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden Ağabey ile yaptık. Böyle bir şey düşünmüşler. Kaptanlık rolü verilmeden önce de Türkler ve yabancılar arasında köprü olma işini yapmaya çalışıyordum. Hocamızla, Erden Ağabey ile bunu konuştuk. 'Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin' dediler. Ben de teşekkür ettim."

"BU SORUMLULUĞU ALMAK İSTEDİM"

"BU SORUMLULUĞU ALMAK İSTEDİM"

"Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim. Verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım."

"ONLARDAN NE GÖRDÜYSEM..."

"ONLARDAN NE GÖRDÜYSEM..."

"Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer ağabeyler kaptanlık görevini yaptı. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde takım arkadaşlarıma göstereceğim."

"TEK AMACIM VAR..."

"TEK AMACIM VAR..."

"Transfer haberlerini yapan sizlersiniz, en başından beri bunları düşünmediğimi ve futbolumu düşündüğümü söyledim. Her futbolcu Avrupa'da kendisini ve ülkesini temsil etmek ister. Ben de istiyorum ama benim tek amacım var, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak."

"GEÇEN SEZONDAN DAHA ÜSTTEYİM"

"GEÇEN SEZONDAN DAHA ÜSTTEYİM"

"Geçen sezonki istatistiklerin daha da üzerindeyim. Ben sürekli bunlar üzerinden değerlendirme yapıyorum."

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