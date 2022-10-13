Son dakika: Şenol Güneş Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Ceyhun Kazancı resmen açıkladı... "İstemiyor değilim"

Süper Lig'in ilk 9 haftasında topladığı 18 puanla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'ta Brezilyalı çalıştırıcı Valerien Ismael için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, Siyah-Beyazlı ekip için Şenol Güneş ismi tekrar anılmaya başlanmıştı. Bu söylentiler sonrası konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Fransız teknik adam Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartılı bulduğunu dile getirirken, Şenol Güneş'i istemediği yönündeki haberleri de yalanladı.

İŞTE CEYHUN KAZANCININ O SÖZLERİ:

"Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi."

"Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı. Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor."

"Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor."