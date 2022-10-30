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Son dakika: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a doğru...

30.10.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Siyah - beyazlılar, Fransız çalıştırıcıdan boşalan koltuğu Şenol Güneş ile doldurmuştu. Tecrübeli teknik adam, yönetimden ilk transferini istedi. Şenol Güneş, sezon başında Al Fayha'ya giden Anthony Nwakaeme'yi kadroya katmak istiyor.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve Fransız çalıştırıcının yerine taraftarın istediği Şenol Güneş göreve getirilmişti. Siyah - beyazlı taraftarlar; Güneş'in gelişiyle birlikte takımdaki değişimi merak ederken, yapılacak olan transferlere de gözünü dikti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK TRANSFERİ NWAKAEME

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ

SEZON BAŞINDA GİTMİŞTİ
Anthony Nwakaeme, sezon başında Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamamış ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al Fayha takımının yolunu tutmuştu.

TAKIMINDA MUTSUZ

TAKIMINDA MUTSUZ
Takımında mutsuz olduğu ve Türkiye'ye geri dönmek istediği öne sürülen Nijeryalı yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi.

GÜNEŞ ONU İSTEDİ

GÜNEŞ ONU İSTEDİ
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimle yaptığı görüşmede Anthony Nwakaeme'nin takıma katılmasını istedi.

OPERASYON BAŞLADI

OPERASYON BAŞLADI
Haberde yönetimin de transferi gerçekleştirmek için operasyon başlattığı belirtildi.

3 GOLÜ VAR

3 GOLÜ VAR
Bu sezon takımıyla 7 resmi maça çıkan Nwakaeme, 3 gol kaydetti.
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