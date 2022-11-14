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Son dakika: Sezon başında olmamıştı, transferine onay çıktı! Sevilla, Galatasaray'dan Marcao sonrası Victor Nelsson'u da alıyor...

14.11.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga temsilcisi Sevilla, sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sakatlıklar yaşasa da gösterdiği performansla Sevilla taraftarlarından tam not alan Brezilyalı yıldızın ardından bir sarı - kırmızılı yıldız daha İspanyol ekibinin yolunu tutacak. Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, bir süredir yakından takip ettiği Victor Nelsson'un transferine onay verdi ve bir an önce harekete geçilmesini istedi.

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna dünyaca ünlü birçok ismi katan Galatasaray'da önemli oyuncular da takımdan ayrılmıştı. Bu futbolcular arasında La Liga devi Sevilla'nın yolunu tutan Marcao da yer alıyordu. İspanyol temsilcisi 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödediği Brezilyalı yıldız sonrasında gözünü Victor Nelsson'a dikmişti.

SEVILLA'DAN NELSSON'A ONAYÇIKTI

BU KEZ İPLERİ SIKIYORLAR

BU KEZ İPLERİ SIKIYORLAR

Sezon başında Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak isteyen ancak transferi gerçekleştiremeyen Sevilla, bu kez ipleri sıkı tutuyor.

TRANSFERİNE ONAY ÇIKTI

TRANSFERİNE ONAY ÇIKTI

İspanyol basınının haberine göre; teknik direktör Jorge Sampaoli, bir süredir takip ettiği Danimarkalı futbolcunun transferine onay verdi ve harekete geçilmesini istedi.

NELSSON DA İSTİYOR

NELSSON DA İSTİYOR

Haberde Victor Nelsson'un da ayrılığa sıcak baktığı ve devre arasında Sevilla formasını giymek istediği belirtildi.

25 MİLYON EURO

25 MİLYON EURO

İyileştirme yapılan sözleşmesinde 25 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alan Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON 13 MAÇI VAR

BU SEZON 13 MAÇI VAR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 14 milyon euro...

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