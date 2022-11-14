Son dakika: Sezon başında olmamıştı, transferine onay çıktı! Sevilla, Galatasaray'dan Marcao sonrası Victor Nelsson'u da alıyor...

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna dünyaca ünlü birçok ismi katan Galatasaray'da önemli oyuncular da takımdan ayrılmıştı. Bu futbolcular arasında La Liga devi Sevilla'nın yolunu tutan Marcao da yer alıyordu. İspanyol temsilcisi 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödediği Brezilyalı yıldız sonrasında gözünü Victor Nelsson'a dikmişti.
Sezon başında Victor Nelsson'u da kadrosuna katmak isteyen ancak transferi gerçekleştiremeyen Sevilla, bu kez ipleri sıkı tutuyor.
İspanyol basınının haberine göre; teknik direktör Jorge Sampaoli, bir süredir takip ettiği Danimarkalı futbolcunun transferine onay verdi ve harekete geçilmesini istedi.
Haberde Victor Nelsson'un da ayrılığa sıcak baktığı ve devre arasında Sevilla formasını giymek istediği belirtildi.
İyileştirme yapılan sözleşmesinde 25 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alan Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 14 milyon euro...