Son dakika: Sezon başında olmamıştı, transferine onay çıktı! Sevilla, Galatasaray'dan Marcao sonrası Victor Nelsson'u da alıyor...

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna dünyaca ünlü birçok ismi katan Galatasaray'da önemli oyuncular da takımdan ayrılmıştı. Bu futbolcular arasında La Liga devi Sevilla'nın yolunu tutan Marcao da yer alıyordu. İspanyol temsilcisi 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödediği Brezilyalı yıldız sonrasında gözünü Victor Nelsson'a dikmişti.