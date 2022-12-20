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  4. Son dakika: 'Şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi!' Türk futbolunda büyük skandal!

Son dakika: 'Şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi!' Türk futbolunda büyük skandal!

20.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçları oynandı. Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından İnegölspor'dan flaş bir açıklama geldi. Bursa ekibi, iki futbolcusunun şikeye karıştığını öne sürerek sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu. Bu açıklama sosyal medyanın gündemine otururken, TFF'den henüz bir hamle gelmedi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takımın mücadele ettiği ilk yarının son haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalarla birlikte sona erdi. Sezonun ilk devresini 15 puanla 17.sırada tamamlayan İnegölspor, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu karşı karşıya gelerek son maçına çıktı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, İnegölspor'un mücadele sonrasında yaptığı açıklama gündemi tamamen değiştirdi.

TÜRK FUTBOLUNDA ŞİKE SKANDALI

ŞİKE SEBEBİYLE SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

ŞİKE SEBEBİYLE SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Bursa ekibi, iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in şikeye karışmaları nedeniyle sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı. İşte İnegölspor'un açıklaması...

"KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR"

"KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR"

"Kulübümüzle ve birkaç futbolcumuzla ilgili olarak son günlerde kamuoyuna da yansıyan olaylara ilişkin, İnegölspor kulübü olarak açıklama yapmak gerekmiştir. Sezon başından beri, maalesef kulübümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır."

"BUHRANDAN ÇIKACAĞIZ"

"BUHRANDAN ÇIKACAĞIZ"

"Saha dışı, istemediğimiz olayların olduğu bu sezonda Tarsus İdman Yurdu maçında alınan beraberlik ile birlikte ilk devreyi tamamladık. Her ne kadar ilk devre sonu itibari ile, alınan sonuçlar ve sıralama olarak istediğimiz yerde olmasak da devre arasında büyük bir hassasiyetle gerekli çalışmaları yapacağımızdan ve İnegölspor'umuzu içinde bulunduğu buhrandan çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"DAHA ÖNCE ŞAHİT OLMADIĞIMIZ BİR DURUM"

"DAHA ÖNCE ŞAHİT OLMADIĞIMIZ BİR DURUM"

"Ancak her ne kadar biz İnegölspor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle, bir çok zorlukla mücadele etsek de, kontrolümüz dışında gelişen, sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca, şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür."

"İKİ FUTBOLCUMUZUN ŞİKEYE KARIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ VE..."

"İKİ FUTBOLCUMUZUN ŞİKEYE KARIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ VE..."

"Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır. İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz, bu olay sebebi ile yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır."

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