Son dakika: 'Şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi!' Türk futbolunda büyük skandal!

"DAHA ÖNCE ŞAHİT OLMADIĞIMIZ BİR DURUM"

"Ancak her ne kadar biz İnegölspor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle, bir çok zorlukla mücadele etsek de, kontrolümüz dışında gelişen, sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca, şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür."