Son dakika: Sinan Engin'den çok konuşulacak Şenol Güneş sözleri! "Ahmet Nur Çebi çok istedi..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, ev sahibi ekip 86. dakikada Ali Yaşar'ın attığı frikik golüyle 1 puanı kurtardı. Bu sonucun ardından siyah - beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ve teknik ekibinin yaptığı değişiklikler tepki toplamıştı.

Spor yorumcusu Sinan Engin, karşılaşma sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Şenol Güneş'i takımın başına getirmek istediğini ancak bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Engin, Çebi'nin Güneş kararından neden vazgeçtiğini Beyaz TV'de duyurdu.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN SÖZLERİ;

"BU NEYİN AGRESİFLİĞİ?"

"Kaybedilen bir şey yok. Ligin henüz başı. Bu önlemler alınır ve bunlar düzelir. Ligin henüz 5. haftası bu neyin agresifliği? Josef'in basın toplantısı yanlıştır. Sen topunu oyna kardeşim. Beşiktaşlı futbolcularda bir tuhaflık var."

"ŞENOL GÜNEŞ'İ ÇOK İSTEDİ"

Futbolcuların hocayı çizmesi diye bir şey yok. Oyuncuların böyle bir lüksü yok. Sayın Çebi'nin de böyle bir şey yapacağını düşünmüyor. Teknik direktörünün başarılı olmasını ister. Ama Çebi, Şenol Güneş'i çok getirmek istedi. Sırf Trabzonlu davasına getiremedi. Bence getirebilirdi. Buna takılması çok gereksizdi.

"GÖNLÜMDE BİR HOCA VAR AMA..."

"Benim gönlümde bir teknik direktör var ama onu söylemem zarar verir takıma. Bundan kendisinin ders çıkarması lazım. Kenarda bu kadar agresif olmasına gerek yok. Bir hareket yaptın sarıyı gördün. Alkışlarsan yersin kırmızıyı. İşte bunu yapmayacaksın. Doğru yönetmek gerekir. Ismael'e iyi bir nasihat etmek lazım."

"İSTANBULSPOR'U KUTLAMAK LAZIM"

Beşiktaş'ta bu maç Valerien Ismael yoktu. Beşiktaşlı futbolcular berabere kaldı. Ismael'in bir günahı yok. İkinci gole Ersin'in hiç suçu yok. İstanbulspor'u kutlamak lazım. Sınırlı kadroyla harika işler yaptılar.

"RAKİBİ KÜÇÜK GÖRDÜ"

İstanbulspor kadrosu, Beşiktaş'ın bir futbolcu değerinde ama rakibini gözünde büyüttü, önemsedi. Beşiktaş ne yaptı? Rakibi küçük gördü. Maçtan önce söyledik, ben Beşiktaş fark atar dedim.

"SADECE GOL ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Beşiktaşlı futbolcular top oynamıyor. Sadece gol atmaya çalışıyor. Rakibin küçümsemeyeceksin. Bu takım top oynamıyor. Sadece sonuca odaklı oynuyor. Şuursuz bir sistem var. Bir takım oyunu, disiplinli bir oyun yok.

"NECİP'E KİMSE AĞZINI AÇMAMALI"

Beşiktaş çok çabuk kaybediyor topu. Çünkü çok çabuk çıkıyor hücuma. Topu gezdirip rakibi yormaları lazım. Necip'e kimse ağzını açmamalı. Kimse konuşmamalı. Bu takımın jokeri. O adam orta sahaydı ama sen stoper oynatıyorsun.

"BİZ BİR TAKIM KURAR YENERİZ"

Sürprizler oluyor Beşiktaş'ta. Ben kimse bu takımı yenemez diyordum. Böyle oynarsa biz de bir takım kurar yeneriz bu takımı. Taraftarın gazıyla oynayamazsınız. Bir oyun şekli yok bu takımın.