Son dakika: Sır gibi saklanan plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devini büyüledi! 25 milyon euro ile 'Yeni Messi' olacak...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider girmeyi garantileyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus; başta Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor olmak üzere birçok futbolcuya olumlu etkide bulunmuştu. Bu isimlerden biri de Arda Güler'di. Genç yıldız son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Fenerbahçe camiasının büyük umutlar beslediği Arda Güler, saha içerisinde ortaya koyduğu oyunun karşılığını A Milli Takım'dan gelen davetle aldı.
Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden genç yıldıza Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisinin olduğu biliniyordu. Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in oyuncuyu izlediği belirtilirken, bir dünya devi daha 17 yaşındaki Arda'ya talip oldu.
Kadrosunda Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi isimleri bulunduran Paris Saint-Germain'in Arda Güler için harekete geçtiği iddia edildi.
Geçen sezon Galatasaray'da da görev yapan PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un genç futbolcuyu transfer etmek ve tecrübe kazanması için bir sezonluğuna kiralık olarak göndermek istediği aktarıldı.
Campos'un Arda'yı kiralamayı düşündüğü kulübün de İspanya La Liga ekibi Celta Vigo olduğu ileri sürüldü.