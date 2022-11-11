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Son dakika: Sır gibi saklanan plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devini büyüledi! 25 milyon euro ile 'Yeni Messi' olacak...

11.11.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, son olarak A Milli Takım'dan davet almıştı. En büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyleyen Güler, Avrupa devlerinin de radarında yer alıyordu. Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüplerin izlediği genç yıldıza bu kez de Fransa Ligue 1 ekibi PSG talip oldu. Kadrosunda Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi isimleri bulunduran PSG'nin Arda Güler planı ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider girmeyi garantileyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus; başta Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor olmak üzere birçok futbolcuya olumlu etkide bulunmuştu. Bu isimlerden biri de Arda Güler'di. Genç yıldız son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

ARDA GÜLER İÇİN 25 MİLYON EURO

A MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALDI

A MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALDI

Fenerbahçe camiasının büyük umutlar beslediği Arda Güler, saha içerisinde ortaya koyduğu oyunun karşılığını A Milli Takım'dan gelen davetle aldı.

BİR DÜNYA DEVİ DAHA

BİR DÜNYA DEVİ DAHA

Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden genç yıldıza Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisinin olduğu biliniyordu. Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in oyuncuyu izlediği belirtilirken, bir dünya devi daha 17 yaşındaki Arda'ya talip oldu.

PSG HAREKETE GEÇTİ

PSG HAREKETE GEÇTİ

Kadrosunda Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi isimleri bulunduran Paris Saint-Germain'in Arda Güler için harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER VE KİRALAMA

TRANSFER VE KİRALAMA

Geçen sezon Galatasaray'da da görev yapan PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un genç futbolcuyu transfer etmek ve tecrübe kazanması için bir sezonluğuna kiralık olarak göndermek istediği aktarıldı.

O KULÜP CELTA VIGO

O KULÜP CELTA VIGO

Campos'un Arda'yı kiralamayı düşündüğü kulübün de İspanya La Liga ekibi Celta Vigo olduğu ileri sürüldü.

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