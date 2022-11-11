Son dakika: Sır gibi saklanan plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devini büyüledi! 25 milyon euro ile 'Yeni Messi' olacak...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider girmeyi garantileyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus; başta Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor olmak üzere birçok futbolcuya olumlu etkide bulunmuştu. Bu isimlerden biri de Arda Güler'di. Genç yıldız son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.