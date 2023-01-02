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Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ilk kez konuştu! Askerlik yapmama sebebi de ortaya çıktı: Tiroid kanseri!

02.01.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında görev yapan hakem Erkan Özdamar'ın yönetimi büyük eleştiri toplamıştı. Karşılaşmanın ardından Özdamar'ın, çürük raporu aldığı için askerlikten muaf olduğu ortaya çıkmış ve bu gelişme kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Özdamar'ın askerlik yapamama sebebi ortaya çıkarken, 35 yaşındaki hakem olaylı maçla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın yankıları sürüyor. Müsabaka; sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivasspor cephesi maç sonunda hakem yönetimine büyük tepki göstermişti. Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in adı uzun süredir gündemde yer alırken, flaş bir gelişme yaşandı.

OLAY HAKEM İLE İLGİLİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

SİVASSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

SİVASSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu gol, 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal edilmiş ancak bu kararın nedeni kamuoyuna açıklanmamıştı.

ÇÜRÜK RAPORU ALMIŞTI

ÇÜRÜK RAPORU ALMIŞTI

Eleştirilerin odağında yer alan hakem Erkan Özdamar, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Hatta Özdamar'ın çürük raporu aldığı için askerlik yapmadığı ortaya çıkmıştı.

ASKERLİK YAPMAMA SEBEBİ

ASKERLİK YAPMAMA SEBEBİ

Takvim'in haberine göre; Ankara bölgesi hakemlerinden biri olan Özdamar'ın askerlikten önce tiroid kanseri geçirdiği ve kontrollerine de devam ettiği belirtildi.

İLK KEZ KONUŞTU

İLK KEZ KONUŞTU

Merkez Hakem Kurulu'nun maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattığı gündeme gelirken Özdamar'ın ise "Ben ifade vermem. VAR kayıtları da zaten orada" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geride bıraktığımız günlerde düzenlenen basın toplantısında "Askerlikle ilgili çürük raporları var. Askere gitmeye engel bir durumu varsa nasıl hakem oluyor? 12 kilometrenin üzerinde koştu. Bütün sezon 4 maç yönetip FIFA listesine alınabiliyor. Bugüne kadar teamülde böyle bir şey görülmemiş" ifadeleriyle Özdamar'ı eleştirmişti.

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