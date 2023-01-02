Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ilk kez konuştu! Askerlik yapmama sebebi de ortaya çıktı: Tiroid kanseri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geride bıraktığımız günlerde düzenlenen basın toplantısında "Askerlikle ilgili çürük raporları var. Askere gitmeye engel bir durumu varsa nasıl hakem oluyor? 12 kilometrenin üzerinde koştu. Bütün sezon 4 maç yönetip FIFA listesine alınabiliyor. Bugüne kadar teamülde böyle bir şey görülmemiş" ifadeleriyle Özdamar'ı eleştirmişti.