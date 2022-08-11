Son dakika spor haberi: Giresun karşısında bambaşka! Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyonla kadrosuna kattığı Dries Mertens transferi ile oldukça ses getirmişti. Sarı-Kırmızılı kulüp, Süper Lig'e 3 puanla başlayan Galatasaray'da tranfer operasyonlarının da başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından moraller hayli yükseldi. Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk resmi karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başaran Okan Buruk bu karşılaşmanın hemen ardından ligin 2. haftasında karşılaşılacak olan Giresunspor mücadelesine odaklanmış durumda. Okan Buruk ve öğrencileri cumartesi günü NEF Stadı'nda 50 bin taraftar önünde oynanacak mücadeleden mutlak 3 puan çıkarmak istiyor.

SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK YOK!

Teknik direktör Okan Buruk'un Giresunspor ile iç sahada oynanacak maçta çok fazla değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kalede Muslera, savunmada Sacha Boey, Sevilla'ya transferi gündemde olan Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Aanholt'la çıkması bekleniyor.

BERKAN YA DA FREDRİK MİDTSJÖ

Antalyaspor maçında Berkan Kutlu'yu sarı kartı nedeniyle oyundan çıkartan Okan Buruk'un ön liberoda Berkan ya da Fredrik Midtsjö'ye şansı vermesi, Emre Akbaba ve Sergio Oliviera ikilisinde ise değişiklik yapmaması bekleniyor.

GOMİS KULÜBEDE

Hücum bölgesinde Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Seferovic'in görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalyaspor maçında 3 puanı getiren gole imza atan Gomis ise yedek başlayacak.

MERTENS VE TORREIRA...

Galatasaray'da taraftar en çok Mertens ve Torreira'nın durumunu merak ediyor. İki yıldız futbolcu hafta başından itibaren takımla çalışmalara başladı. Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk'un bu iki isme yedek kulübüsinde tutacak ancak maçın durumuna göre sonradan şans verecek. Öte yandan Mertens ve Torreira takımlarıyla yeni sezon kampı geçirmemesine rağmen uzun süre bireysel olarak çalıştığı ve kısa süre içinde 11'de başlayabilecek duruma geleceği öğrenildi.

İDMANDA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ!

Öte yandan Sarı-Kırmızılı ekibin yeni transferi Mertens'in idmanda yaptığı bir hamle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 35 yaşındaki yıldız oyuncu bugün gerçekleştirilen idmanda bir anda öyle hızlandıki Galatasaraylı taraftarları adeta mest etti. Bazı taraflar "Hani bu adam yaşlıydı" mesajını paylaştı.