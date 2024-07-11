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  4. SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk düdük çalıyor! 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu... İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi tarihleri

SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk düdük çalıyor! 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu... İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi tarihleri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 13:28
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Son dakika... Süper Lig'de yeni sezonun perdesi 9 Ağustos'ta çalacak ilk düdük ile açılıyor. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonla sezonun fikstürü de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonla Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu.

AÇILIŞ MAÇI BELLİ OLDU

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Süper Lig'de yeni sezonun açılış mücadelesi Sivasspor-Trabzonspor arasında oynanacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü 9 Ağustos'ta çalacak.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ

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TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ (5. HAFTA)

FENERBAHÇE - GALATASARAY (6. HAFTA)

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (10. HAFTA)

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ (11. HAFTA )

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE (15. HAFTA)

GALATASARAY - TRABZONSPOR (16. HAFTA)

İLK DÜDÜK 9 AĞUSTOS'TA ÇALACAK

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

SEZON 1 HAZİRAN'DA BİTECEK

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İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

İŞTE SEZONUN İLK YARISININ FİKSTÜRÜ
Euro 2024

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Süper Lig Fikstür Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
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