SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk düdük çalıyor! 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu... İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi tarihleri

Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonla Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu.
Süper Lig'de yeni sezonun açılış mücadelesi Sivasspor-Trabzonspor arasında oynanacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü 9 Ağustos'ta çalacak.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ (5. HAFTA)
FENERBAHÇE - GALATASARAY (6. HAFTA)
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (10. HAFTA)
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ (11. HAFTA )
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE (15. HAFTA)
GALATASARAY - TRABZONSPOR (16. HAFTA)
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.