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Son dakika: Süper Lig devinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

26.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Karadeniz ekibinden yapılan 'KAP' bildiriminde Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Anders Trondsen

Anders Trondsen

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo-Mavililer, oyuncuya 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödeneceğini duyurdu.

SÖRLOTH TAVSİYE ETMİŞTİ!

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Bordo-mavili ekibe büyük umutlar ve Alexander Sörloth'un tavsiyesi üzerine alınan Anders Trondsen beklenilen katkıyı verememişti. Orijini orta saha olmasına rağmen daha çok sol bekte denenen tecrübeli futbolcu sık sık sakatlandığı için de ritim bulamamıştı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

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TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK

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