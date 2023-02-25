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Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video! Kocasını şiddetle suçladı, kanıtları gözler önüne serdi...

25.02.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Daha önce Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu ile Kayserispor formalarını terleten ve son olarak Novorizontino'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho'dan gündemi sarsan bir paylaşım geldi. Carvalho, Welliton ile birlikte yaşadıkları dönemde futbolcunun kendisine yoğun fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti ve tüyler ürperten bir video yayınladı. Bu olay, sosyal medyanın da gündemine düştü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 20 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu formasıyla ayak basan ve daha sonra 1 Temmuz 2016'da Kayserispor'un yolunu tutan Welliton, son olarak Brezilya'nın Novorizontino takımında forma giydikten sonra 14 Ocak 2023'te kariyerine nokta koymuştu.

Futbolculuk dönemi boyunca Spartak Moskova, Gremio, Sao Paulo ile Celta Vigo gibi takımların formasını terleten Welliton 388 maçta 167 gol - 58 asistlik bir performans sergilemişti.

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Dünya basını, Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho'nun yaptığı paylaşım sonrasında ayaklandı.

EŞİNE 6 YIL BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI

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Carvalho, Welliton'un 6 yıl boyunca belli aralıklarla kendisine şiddet uyguladığını iddia eden bir video yayınladı. Videoda şiddete uğradığını, tehdit ve takip edildiğini söyleyen Rafaela Carvalho, gittikleri her yerde bu durumla karşılaştığını iddia etti.

"SUSMAYIN!"

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Welliton'un eski eşi yaptığı paylaşımda, "Tüm hikayem burada! Dünyanın dört bir yanından birçok kadın yardım çığlığı atıyor. Ben de yaşadıklarımı burada paylaşmaya karar verdim. Kolay bir durum değil. Bu bir kadın cinayeti hikayesi değil ama durumun üstesinden geldiğimi gösteren bir anı. Benimle aynı şeyleri yaşayan tüm kadınları kucaklıyorum. Keşke her birinizi misafir edebilseydim. SUSMAYIN!" ifadelerini kullandı.

DÖRT AYRI SUÇTAN İDDİANAME

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Gördüğü şiddetin fotoğraflarını video halinde Instagram'dan paylaşan Carvalho'nun görüntüleri ise izleyenlerin içini acıttı. Öte yandan Welliton için tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet ile işkence olmak üzere dört ayrı suçtan iddianame hazırlandığı kaydedildi.

"YUMRUK, TEKME, İŞKENCE..."

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Brezilya basınına konuşan Rafaela Carvalho, "Uzun yıllardır bu böyle. Brezilya'da, yurt dışında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde... Her yerde bana şiddet uyguladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşarken, kadınlara adalet sağlanmadığı için daha da fazla şiddete maruz kaldım. Pasaportumu, cep telefonumu ve paramı saklıyordu. Brezilyalı arkadaşlarımın evine kaçmayı başarmıştım. Welliton bana yumruk ve tekme atıyor, sürekli işkence uyguluyordu. Ayrılmak istediğimdeise tehdit edildim. Bu yüzden polisten koruma istedim." dedi.

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İŞTE RAFAELA CARVALHO'NUN YAŞADIĞI ŞİDDETİN GÖRÜNTÜLERİ

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